Кутуз о переходе в ФК «10»: «Договорились давно. Просто решили не торопиться»

Кутуз прокомментировал решение покинуть «Титан» и перейти в ФК «10».

«Скажу честно, договорились мы давно. Не было долгих переговоров. Договорились сразу, просто пока был перерыв, решили не торопиться, подготовить презентацию. Не было объявления о том, что я в ФК «10».

Мы договорились, когда я еще был на Кубе в отпуске. Это было начало июня. Сначала я покинул «Титан», стал реально свободным агентом на 2-3 дня, потому что первый шаг – уход из «Титана».

Уход из «Титана»? Получилось так, что я планировал остаться, но в какой-то момент я думал, а что в будущем? Понимаю, что не вижу себя в этом клубе. Неплохая команда, тренировочный процесс, но в плане медиа, понимал, что мне здесь не помогут, а наоборот, просили помощи про меня.

После МКС я написал админу «Титана», что мне нужно 10 дней на подумать. Через несколько дней я пишу Саше Зуеву, что сильно извиняюсь, но не лежит душа, не вижу себя в клубе, не хочу ничего делать.

Он был шокирован, просил остаться, встретиться. Но я даже не хотел его слушать, потому что мне не хотелось. Хватило самого первого разговора, когда я только переходил.

Они старались, но не смогли ничего сделать. По деньгам все было выплачено», – рассказал экс-игрок «Титана» и 2Drots.

Кутуз присоединился к ФК «10». Ранее он был арендован клубом Мусагалиева на BetBoom МКС у «Титана»