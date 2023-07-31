Официальная позиция «Титана» о ситуации с Кутузом: «Условие перехода в ФК «10»: прийти на тренировку и попрощаться с командой»

Теги Winline Медиалига ФК 10 «Кутуз» Сергей Кутузов трансферы ЛФК «Титан» Медиафутбол

В ФК «Титан» отреагировали на ситуацию с нападающим Кутузом.

«Все переходы между командами МФЛ должны согласовываться между руководителями этих команд. Наша цель – чтобы последующие трансферы заключались по договоренности всех сторон.

Пообщавшись с руководителем ФК «10», мы пришли к общим знаменателям.

Ситуация, которая произошла с Сергеем Кутузовым, когда он самовольно ушел из «Титана» и подписался с ФК «10», неприемлема. По регламенту игрок не может самолично уйти из команды, а потом найти себе другую в рамках Медиалиги.

Условие перехода Сергея Кутузова и Дениса Андреевича в ФК «10» очень простое: прийти на тренировку и попрощаться с командой по-человечески, как это принято в нормальном обществе.

При соблюдении данного условия мы готовы отпустить Кутуза и Дэна Андреевича в ФК «10». Призываем всех руководителей клубов вести корректную политику во избежание повторения подобных ситуаций.

Кутуз и Дэн Андреевич могли прийти и попрощаться, а не ходить по столам и пытаться похайпиться. Мы бы не были против переходов, если бы их ход был корректным и уважительным по отношению к нам», – написали в клубном телеграм-канале.

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