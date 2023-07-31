«У 2D самые высокие шансы забраться повыше». Минин о медийных клубах в Кубке

Станислав Минин высказался о медийных клубах в Фонбет Кубке России.

– Кто из трех команд в этом году может пройти дальше всех?

– Думаю, что пока лучше всего оценивать, кто может пройти первый раунд. Соперники у всех равноценные, а шансы я бы не преувеличивал: 50 на 50.

Никто уже не готовится играть с «блогерами». Я бы сказал, что глубина состава (даже без нападающего) и полученный опыт могут помочь «дротам». У них самые высокие шансы забраться повыше.

– 3 медийных клуба в Кубке России в этом году – оптимальное количество?

– Оптимально. Изначально говорили про 8 команд – они бы просто не прошли все нужные процедуры. На одну команду больше, чем год назад, – нормально. Медийная лавина не нужна.

– Скучные ли стадионы? Не считаете ли, что популярным командам нужны стадионы крупнее?

– Популярные команды могли бы собрать больше зрителей, это правда. Но аренда стадиона – проблема, чуть ли не главная.

Хорошо, что стадионы в принципе получается найти, – рассказал футбольный и медиафутбольный комментатор в интервью Sports.ru.

«Амкал» сыграет в Кубке России 1 августа, «Родина Медиа» и 2Drots – 2 августа