Система видеоповторов будет действовать на матче «Амкала» в 1/256 финала Кубка
На первом матче «Амкала» в Фонбет Кубке России будет использоваться система видеоповторов.
Об этом сообщил журналист Севастиан Терлецкий в своем телеграм-канале.
Система видеоповторов никогда не применялись на столь ранних стадиях турнира.
На матчах других медийных команд: 2Drots и «Родины Медиа» ВАР действовать не будет.
Клубы Winline Медиалиги стартуют со стадии 1/256 финала Пути регионов.
«Амкал» сыграет со «Знаменем» 1 августа на 4-м поле стадиона Академии «Спартака», начало – в 19:30.
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