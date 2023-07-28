Система видеоповторов будет действовать на матче «Амкала» в 1/256 финала Кубка

Теги ФОНБЕТ Кубок России Вторая лига видеоповторы Амкал Знамя Ногинск 2Drots Winline Медиалига Родина Медиа Севастиан «Крысева» Терлецкий Медиафутбол

На первом матче «Амкала» в Фонбет Кубке России будет использоваться система видеоповторов.

Об этом сообщил журналист Севастиан Терлецкий в своем телеграм-канале.

Система видеоповторов никогда не применялись на столь ранних стадиях турнира.

На матчах других медийных команд: 2Drots и «Родины Медиа» ВАР действовать не будет.

Клубы Winline Медиалиги стартуют со стадии 1/256 финала Пути регионов.

«Амкал» сыграет со «Знаменем» 1 августа на 4-м поле стадиона Академии «Спартака», начало – в 19:30.

Матчи 2Drots и «Родины Медиа» пройдут 2 августа

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1 комментарий

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Kanan Jarrus
продолжают на деньги буков искусственно подогревать интерес к фрикам ахахах
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