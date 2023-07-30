Организация матча с «Сахалином» в Кубке России обошлась 2Drots в 4,2 млн рублей

Дмитрий Кузнецов рассказал стоимость организации матча 2Drots – «Сахалин».

«Играем на «Москвиче». Сколько зарядили они? 800 тысяч за день. Знаешь, сколько обошлось? 4,2 млн рублей.

Есть ли смысл далеко заходить в Кубке России? Это интересно. Это не мне, это ребятам надо. Они хотят себя проявить.

А вам не интересно, чтобы они прошли, чтобы «Родина Медиа» прошла и «Амкал»? Это для нас для всех», – сказал главный тренер 2Drots.

2 августа 2Drots стартуют в первом раунде Фонбет Кубка России в матче против «Сахалина», начало матча – в 19:30. Игра пройдет в Москве на стадионе «Москвич».

«Амкал» сыграет в Кубке России 1 августа, «Родина Медиа» и 2Drots – 2 августа