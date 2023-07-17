Дмитрий Кузнецов: «Медийные команды стали раздражителем для всех. В Кубке настрой на нас будет сумасшедший»

Теги ФОНБЕТ Кубок России Вторая лига Дмитрий Кузнецов Сахалин Чемпионат.com 2Drots Winline Медиалига Медиафутбол

Дмитрий Кузнецов рассказал о настрое 2Drots в преддверии старта в Фонбет Кубке России.

В 1/256 финала Пути регионов серебряный призер Winline Медиалиги и чемпион BetBoom МКС сыграет с «Сахалином».

«Сахалин» – команда из Второй лиги. Крепкий середняк. Нам надо будет серьезно готовиться к этому матчу. Почему мы должны считать, что это слабый соперник? Это не так. Хорошая и боевая команда. Я доволен жребием. Сделаем все, чтобы пройти дальше.

Уверен, настрой на нас будет сумасшедший. Мы являемся раздражителем для всех. К медийным командам начали относиться уже более серьезно. Нас ждут интересные противостояния!» – сказал главный тренер 2Drots.

«Пусть бьют в пустые». Скандал в финале МКС: Кузнецов почти увел 2Drots с поля и много оскорблял арбитров

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5 комментариев

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Burel
Раздражают только тем, что новости о них в футбольном разделе.
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Gonzoo
Всем плевать
+1
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Overkiller
"Медийные команды стали раздражителем для всех"

В футбольных новостях.
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Chelsea`s Lev
...не поленился и подсчитал: из 40 футбольных новостей - 33! об этой недолиге. Ну ладно, если б там играл молодняк. А то только те, кто уже не тянет в проф.футбике или те, кто в него никогда не попадёт.Как мы раньше жили без них ещё год тому
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Chelsea`s Lev
Ответ Burel
Раздражают только тем, что новости о них в футбольном разделе.
...не просто новости, а центр тяжести фут.новостей переместился в их сторону, причём - как сорняки во время дождя. Не понятно, как мы без них жили до прошлого года
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