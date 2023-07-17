Дмитрий Кузнецов: «Медийные команды стали раздражителем для всех. В Кубке настрой на нас будет сумасшедший»

Дмитрий Кузнецов рассказал о настрое 2Drots в преддверии старта в Фонбет Кубке России.

В 1/256 финала Пути регионов серебряный призер и чемпион BetBoom МКС сыграет с « ».

«Сахалин» – команда из Второй лиги. Крепкий середняк. Нам надо будет серьезно готовиться к этому матчу. Почему мы должны считать, что это слабый соперник? Это не так. Хорошая и боевая команда. Я доволен жребием. Сделаем все, чтобы пройти дальше.

Уверен, настрой на нас будет сумасшедший. Мы являемся раздражителем для всех. К медийным командам начали относиться уже более серьезно. Нас ждут интересные противостояния!» – сказал главный тренер 2Drots.

«Пусть бьют в пустые». Скандал в финале МКС: Кузнецов почти увел 2Drots с поля и много оскорблял арбитров