Герман о формате МФЛ-4: «Я был одним из инициаторов, чтобы озвучить эту идею на собрании»

Герман высказался о формате проведения 4-го сезона Winline Медиалиги.

«Ну, нормально. Я, наверное, был одним из инициаторов того, чтобы озвучить эту идею на собрании. Ее поддержали президенты других команд, что новички сыграют между собой и половина из них займет дополнительные места в группах.

Идею одобрили. Меня устраивает формат. Мне очень понравился формат МФЛ-3, которой был, где нужно играть 3 матча с командами из других групп. Здесь будет 4 матча в группе, получается, 5 команд всего в группе, поэтому нормально, посмотрим, поваримся.

Проходные матчи? Мне кажется, что здесь не так много будет проходных матчей, как может показаться. В финальной части турнира будет всего 16 команд, также как и было в прошлый раз, а стыки это все же матчи на вылет, то есть мне тоже будет интересно посмотреть на новые команды.

Просто как они между собой играют, потому что одна из этих команд сразу вылетает. Ты уже будешь за кого-то болеть, с кем-то надеяться. Условно, есть команда « ».

Ты понимаешь, что это потенциальная возможность прикольного выезда в классный город и, конечно, хотелось бы, чтобы они попали в лигу, но неизвестно на кого они попадут, с кем они будут играть», – рассказал президент « » в интервью корреспонденту Sports.ru Ивану Матвееву.

«8 новых команд сыграют стыки, 4 победителя будут добавлены в группы по 5 клубов». Кортава о формате МФЛ-4