Герман Эль Класико о новичках «Амкала»: «Со всеми договоренность до конца года»

Герман Эль Класико рассказал о том, что новички «Амкала» подписаны до конца 2023 года.

«Точно кто-то еще будет из новичков. Вопрос только в том, будет ли это до первого матча в Кубке России или после.

Со всеми договоренности до конца года. Миша Долгушин не закрывает для себя профессиональный футбол. Есть вероятность, что будем зимой его отправлять куда-то на просмотр. Он очень кайфовал, поиграв в МФЛ. Сейчас он очень хочет показать себя у нас.

Не удивлюсь, если и Вова Мухин после зимы у нас останется. Захаров? Не знаю. Он предварительно у нас до зимы, но я также не удивлюсь, если потом он выберет не профессиональный футбол, а медийный», – сказал Герман в интервью корреспонденту Sports.ru Ивану Матвееву на совместном мероприятии PARI и «Амкала».