«Есть 2 варианта проведения МФЛ-4: первый – мы прошли весной, второй – формат кубка». Осипов о турнире

Николай Осипов рассказал форматы проведения 4-го сезона Winline Медиалиги.

«Есть два варианта проведения [четвертого] сезона. Первый – тот, который мы уже прошли весной. Суперклассный формат, подтвердивший право на жизнь на долгое-долгое время.

И есть желание сделать что-то, что придаст нам новых ощущений и эмоций. Новый соревновательный формат.

Мне понравилось, как выглядят сдвоенные матчи, которые следуют один за другим в течение недели или двух. Нерв матча « » – « » в Медиалиге перешел на их матч на .

Один из вариантов – формат кубка. Игра на выбывание, с двумя матчами – дома и на выезде. Например, « » попадает на «Броуков». «Питер» принимает в Питере, вы принимаете в Одинцово. У кого стадиона нет – мы их принимаем в Москве, играем там два матча.

Есть команды с классным ресурсом, с домашним стадионом. Питер, Минск, были бы SibScammers – был бы стадион ЧМ в Екатеринбурге. Делать одно и то же постоянно – не очень хорошо. Но и постоянно экспериментировать – #####», – сообщил президент .