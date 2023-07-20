«Есть 2 варианта проведения МФЛ-4: первый – мы прошли весной, второй – формат кубка». Осипов о турнире
Николай Осипов рассказал форматы проведения 4-го сезона Winline Медиалиги.
«Есть два варианта проведения [четвертого] сезона. Первый – тот, который мы уже прошли весной. Суперклассный формат, подтвердивший право на жизнь на долгое-долгое время.
И есть желание сделать что-то, что придаст нам новых ощущений и эмоций. Новый соревновательный формат.
Мне понравилось, как выглядят сдвоенные матчи, которые следуют один за другим в течение недели или двух. Нерв матча «Амкал» – «Броуки» в Медиалиге перешел на их матч на МКС.
Один из вариантов – формат кубка. Игра на выбывание, с двумя матчами – дома и на выезде. Например, «Чисто Питер» попадает на «Броуков». «Питер» принимает в Питере, вы принимаете в Одинцово. У кого стадиона нет – мы их принимаем в Москве, играем там два матча.
Есть команды с классным ресурсом, с домашним стадионом. Питер, Минск, были бы SibScammers – был бы стадион ЧМ в Екатеринбурге. Делать одно и то же постоянно – не очень хорошо. Но и постоянно экспериментировать – #####», – сообщил президент Winline Медиалиги.
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