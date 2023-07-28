Герман: «Федос остается в «Амкале». С Форзой обсуждается аренда в «Чисто Питер», не переход»
Герман прокомментировал возможность перехода Форзарезора и Федоса в «Чисто Питер».
«Федос точно остается в «Амкале». Форза на финальной стадии переговоров. Какого-то 100% решения – нет, но мы на финальной стадии обсуждений. Все немножко затормозилось, потому что Темочка заболел.
Обсуждается исключительно аренда на сезон Медиалиги в «Чисто Питер». Не переход», – сообщил президент «Амкала» в интервью корреспонденту Sports.ru Ивану Матвееву.
Ранее в медийную команду из Питера перешел экс-игрок «Амкала» Алексей Гасилин.
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