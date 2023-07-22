Кутуз: «Я не был на тренировке «Амкала» и никак к клубу не отношусь. Не знаю, чья эта шутка и что за байт»

Кутуз отреагировал на слухи о возможном переходе в «Амкал».

На сайте Transfermarkt Кутуз записан, как игрок «Амкала».

«Друзья, я хочу объявить о том, что я не был на тренировке «Амкала». Я никак к этому клубу не отношусь, никакого общения у меня с Германом не было.

Я не знаю, чья эта шутка, что это за байт. Я по-прежнему без команды, я 100% не в «Амкале», – сказал экс-игрок 2Drots и «Титана».