Осипов о критике формата проведения МФЛ-4 «Противники всегда были, есть и будут»

Николай Осипов отреагировал на критику формата проведения 4-го сезона Winline Медиалиги.

«Противники – всегда были, есть и будут. Матчей в МФЛ-4 не будет больше, чем в 3-м сезоне. Матчи, которые ничего не значат? А когда такие вообще были?

Дело в том, что все забегают вперед. Знают то, что слышали, но никто не знает, какой будет формат: 4 группы по 5 команд, 5 групп по 4 команды, может, вообще 3 по 8. Никто этого не знает.

Все знают, что будет групповой этап, но мы, как лига, заинтересованы, чтобы максимально большое количество матчей были интересны, как с точки зрения турнирной таблицы, так и с точки зрения участников. Все разбежались с большим количеством новой информации, а по факту, это всегда озвучивалось.

От формата Кубка мы решили отказаться, потому что тяжело все отформатировать за короткий промежуток времени. А как будет дальше, мало кто знает.

Кортава сказал, что будет 4 группы по 5 команд? Дима видит это так. Я немножко по-другому. Все знают сроки, новичков и что остаются все старички. Это то, ради чего мы собирались.

Мы готовы были пойти в ущерб интересам лиги, в пользу интересов команд – такое, наверное, первый раз происходит в истории медийного футбола.

Как бы мы ни хотели сделать что-то, мы, в первую очередь, прислушались к командам», – сообщил президент МФЛ в интервью корреспонденту Sports.ru Ивану Матвееву.