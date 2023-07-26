«Формат 3-го сезона тоже критиковали, а потом получали удовольствие. Радикальных реформ не будет». Осипов об МФЛ-4

Николай Осипов отреагировал на критику формата проведения 4-го сезона Winline Медиалиги.

«Внутреннее собрание лиги на то и внутреннее, чтобы обсудить, рассказать и услышать мнение команд. Выводы Димы Жилинского, Дани Фикуса, Эда про 120 минут красного мяча – это мнения людей, кто не был на собрании и не слышал из первых уст, что и как обсуждалось.

Мнения всех участников комьюнити, безусловно, важно и услышано! Но как говорилось, реформ не будет радикальных. Формат 3-го сезона критиковали тоже знатно, а потом получали удовольствие от увиденного.

Наберитесь терпения, посмотрите на получившийся сезон, проживите в удовольствие еще 2 месяца с любимыми героями на полях!

А самое интересное, что Суперкубок лиги никто не отметил. Новый формат начисления очков в регулярке тоже никого не триггернул, как и формат сезона 2024 на целый год!

Чтобы командам было понятно, что делать на протяжении года, чтобы диалог с партнером строить на долгую дистанцию, чтобы не ходить с протянутой рукой от турнира к турниру или не платить псевдопосредникам по 30% откатов. А думать, как делать команду интересной, как контент сделать смотрибельным, как развиваться и не нести из дома последнее, а наоборот!

Диалог, друзья!!! Учимся слушать друг друга», – рассказал глава .

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