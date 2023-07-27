Станос о Вашакидзе: «Его переход в «Деньги» перед МКС – это не аренда»

Станос рассказал об условиях перехода Дениса Вашакидзе в ФК «Деньги» из «Эгриси».

«Тут тоже интересная ситуация: Вашак к нам переходил с условием, что если он к нам идет, то это не аренда. Это есть в переписке. Ты говоришь Василию Уткину и «Эгриси», что ты оттуда уходишь, полноценный переход.

Такой был договор. У нас не было договоренности, что он переходит на правах аренды на МКС, как это кто-то преподносит.

Задача минимум на сезон? Чтобы я не уволил всех новых после сезона», – сказал президент «Денег» в интервью корреспонденту Sports.ru Ивану Матвееву.