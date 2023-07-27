Уткин о Вашакидзе: «Он сыграет за «Эгриси» или команду, которая согласует с нами переход. Ну или пропустит сезон»

«Эгриси» и ФК «Деньги» продолжают спорить за форварда Дениса Вашакидзе.

«Видимо руководство «Эгриси» прослушало главное, о чем говорится в пункте, на который Василий ссылается. Игрок команды не может переходить без согласия. А если вы прочтете свое сообщение от 18 июля (если не находите или удалили случайно, есть скрин, выручим), то увидите, что с 18 июля вы сами сказали Вашаку, что в его услугах больше не нуждаетесь и нашли другого форварда.

Соответственно, мы брали Вашакидзе не из «Эгриси», а как свободного агента. Я знаю, вы этот разговор вообще затеяли из-за неудачи с другим нашим игроком, но зачем вам и тут нервы тратить? Вашак не ваш игрок уже давно. Хорошего вам дня, Василий», – написал президент «Денег» Станос.

Василий Уткин ответил Станосу:

«Станислав, выручите себя. Было такое письмо, я и не отрицаю. Вот только на тот момент не было разъяснения по регламенту. МФЛ-3 закончилась, почему б и не пожелать. Но если мы сохраняем права на игрока в течение календарного года в рамках вселенной МФЛ – это уже неважно.

Надо договариваться с «Эгриси», а не жонглировать словами и скринами. Одно дело вздувать цену, торгуясь за свободного агента – да, это не наш путь. Другое дело – регламент.

Жду предложения. В противном случае Вашак сыграет за нас, или за ту команду, которая согласует с нами его переход. Ну, или пропустит сезон. Не хотелось бы», – написал президент «Эгриси».