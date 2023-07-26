Уткин об «Эгриси» в МФЛ-4: «В новом сезоне нам бы хотелось выйти из группы и попасть в плей-офф»

Теги Василий Уткин Эгриси Winline Медиалига Медиафутбол

Василий Уткин высказался об «Эгриси» в 4-м сезоне Winline Медиалиги.

«Я, конечно, не против, чтобы моя команда была богатой. У нас просто нет такой задачи. Я считаю, что гораздо правильнее распределить имеющиеся ресурсы. Как показывает практика, это гораздо важнее.

Если вы имеете ввиду, считаю ли я деньги злом, то знайте: мне сегодня написал мой деловой партнер о том, что у нашей команды появился еще один деловой партнер. Он подтвердил финансовое участие в новом сезоне. Если думаете, что я расстроился, нет. Меня это очень порадовало.

В конкретном матче любая команда может обыграть любую, если раздолбайством не заниматься. Пока не знаю схему турнира, но в новом сезоне нам бы хотелось выйти из группы и попасть в плей-офф», – рассказал Уткин в интервью корреспонденту Sports.ru Ивану Матвееву.

«8 новых команд сыграют стыки, 4 победителя будут добавлены в группы по 5 клубов». Кортава о формате МФЛ-4

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