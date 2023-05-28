Президент Медиалиги Осипов: «Мы поняли, что даже в регионах существует проблема с перекупами»

Николай Осипов подвел итоги выездных матчей Winline Медиалиги в Нижнем Новгороде.

– Расскажите о вчерашнем выезде Медиалиги в Нижний Новгород.

– Шикарный выезд, шикарный город, шикарный стадион, отличные команды. Мне кажется, все получилось.

– Какие видите минусы?

– Никто из ребят ничего не говорил негативного. Мне кажется, всем понравилось. Хотелось бы побольше голов. Наверное, побольше болельщиков хотелось. Мы поняли, что даже в регионах существует проблема с перекупами.

Поэтому скорее всего вернемся к билетной программе за символические деньги, что должно помочь избежать нам перекупов при полном солдауте с точки зрения регистрации на стадионе было где-то 50% от ожидаемой заполняемости. Не повторим эту историю на «Спартаке» 5 июня, не повторим в Казани 13 июня, ну а в Краснодаре уж подавно.

– Большинство билетов было оформлено из-за «Сахалинца»?

– Мы не знаем из-за кого было оформлено. По статистике на «Амкал» было реализовано процентов на 20-25 меньше, чем на «Сахалинец», – рассказал президент Медиалиги в интервью Sports.ru.

10 752 зрителя присутствовало на матче Медиалиги «БроукБойз» – «Сахалинец» в Нижнем Новгороде