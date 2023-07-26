Николай Осипов: «Мы сделаем свой Суперкубок: победитель 3-го сезона против победителя МФЛ-4»

Николай Осипов высказался о возможности проведения матча за Суперкубок в медиафутболе.

Президент Winline Медиалиги предложил организаторам BetBoom МКС-2023 провести матч между победителями главных медиафутбольных турниров.

«Считаю, что логичнее играть на кубок с победителем МФЛ-3, а не МФЛ-4. Если этого не будет, мы сделаем свой Суперкубок – победитель 3-го сезона против победителя 4-го.

Мы на финале МКС разговаривали с «Динамо». Коллеги ушли думать, пока не возвращались», – рассказал глава МФЛ в интервью корреспонденту Sports.ru Ивану Матвееву.