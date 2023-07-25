Дмитрий Жилинский: «С вероятностью 90%, тот матч «Титан» – «Броуки» был последним для меня в качестве арбитра МФЛ»

Теги Winline Медиалига Дмитрий Жилинский Медиафутбол

Дмитрий Жилинский объявил, что, вероятно, больше не будет судить матчи Winline Медиалиги.

«Очень приятная информация для моих хейтеров. С вероятностью 90%, тот матч «Титан» – «Броуки» был последним для меня в качестве арбитра МФЛ.

Выдыхайте и спите спокойно», – написал арбитр.

После 1-го тура третьего сезона Медиалиги у Жилинского диагностировали разрыв крестообразной связки колена, поэтому оставшуюся часть сезона он не работал главным арбитром. Чаще он был резервным арбитром или главным по ВАР.

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