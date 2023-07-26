У голкиперов появятся медиастатусы в МФЛ-4, для полевых игроков – все остается без изменений

Теги Дмитрий Кортава Winline Медиалига Николай Осипов Медиафутбол

В 4-м сезоне Winline Медиалиги голкиперам присвоят медийные статусы.

Об этом сообщил технический директор МФЛ Дмитрий Кортава.

«Ничего нельзя менять, когда месяц до старта. Да, у вратарей появятся медиастатусы», – рассказал Дмитрий в интервью корреспонденту Sports.ru Ивану Матвееву.

Напомним, что у всех вратарей в первых трех сезонах Медиалиги были нейтральные статусы.

Для полевых игроков существует деление на статусы: профессиональный, нейтральный и медийный. 

Ранее президент Медиалиги Николай Осипов думал о введение статуса «супермедийный».

«8 новых команд сыграют стыки, 4 победителя будут добавлены в группы по 5 клубов». Кортава о формате МФЛ-4

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