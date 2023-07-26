Дмитрий Сычев считает, что медийный футбол превращается во Вторую лигу.

«В нынешнем виде медиафутбол мне не совсем интересен. Там играют 18-19-летние ребята, которые уже либо закончили, либо близки к завершению карьеры, но еще пытаются что-то доказать.

Должна быть другая история – должно играть больше медийных людей. Сейчас все превращается в профессиональный футбол, словно Вторая лига», – заявил бывший форвард сборной России.

Во втором сезоне Winline Медиалиги Сычев играл за клуб Мусагалиева и Дорохова ФК « ».