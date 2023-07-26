Сычев о медиафутболе: «Должна быть другая история – больше медийных людей. Все превращается во Вторую лигу»

Теги Дмитрий Сычев Вторая лига Winline Медиалига ФК 10 Медиафутбол

Дмитрий Сычев считает, что медийный футбол превращается во Вторую лигу.

«В нынешнем виде медиафутбол мне не совсем интересен. Там играют 18-19-летние ребята, которые уже либо закончили, либо близки к завершению карьеры, но еще пытаются что-то доказать.

Должна быть другая история – должно играть больше медийных людей. Сейчас все превращается в профессиональный футбол, словно Вторая лига», – заявил бывший форвард сборной России.

Во втором сезоне Winline Медиалиги Сычев играл за клуб Мусагалиева и Дорохова ФК «Десять».

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6 комментариев

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Mega• Battman
точно сказал. либо старики короче закончили проффутбол или же слабенькие пацаны которые не могут попасть проффутбол.
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Stadjer
Ответ el ruso guapo
Надо просто возрождать турнир кожаный мяч. Во всех регионах, для взрослых. Пусть спонсирует государство. Хватит деньги на херню тратить)
Частные деньги (как я понимаю, в медиафутболе только такие) могут быть потрачены на что угодно легальное.
+5
-1
+4
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el ruso guapo
Надо просто возрождать турнир кожаный мяч. Во всех регионах, для взрослых. Пусть спонсирует государство. Хватит деньги на херню тратить)
+5
-4
+1
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