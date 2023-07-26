Сычев о медиафутболе: «Должна быть другая история – больше медийных людей. Все превращается во Вторую лигу»
Дмитрий Сычев считает, что медийный футбол превращается во Вторую лигу.
«В нынешнем виде медиафутбол мне не совсем интересен. Там играют 18-19-летние ребята, которые уже либо закончили, либо близки к завершению карьеры, но еще пытаются что-то доказать.
Должна быть другая история – должно играть больше медийных людей. Сейчас все превращается в профессиональный футбол, словно Вторая лига», – заявил бывший форвард сборной России.
Во втором сезоне Winline Медиалиги Сычев играл за клуб Мусагалиева и Дорохова ФК «Десять».
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