«Медийный статус надо давать не футболистам, а командам». Мусагалиев предложил убрать статусы в Медиалиге

Азамат Мусагалиев предложил убрать статусы в Winline Медиалиге.

«Я предлагаю в следующем сезоне убрать все статусы. Профессиональный футболист – это футболист, который играет в профессиональной футбольной лиге. Кто такой медийный футболист? По логике – это футболист, который играет в .

Но у нас в Медиалиге еще есть разделения: медийный, немедийный, профессиональный, нейтральный. Зачем вы сами у себя отнимаете качество и количество контента? Оно просто все рушится сразу. Команда может приглашать кого угодно.

Одна команда берет двоих-троих и все умение вкладывает в них. Смысл раскручивать людей, которые уйдут? Команда не существует без этих людей. Медийный статус надо давать не футболистам, а командам. Мы играем в футбол, где играют медийные футбольные команды, а не футбольные команды, где есть медийные игроки.

Если мы создадим комитет, который будет понимать в количестве и качестве контента, то обязательно команды должны выпускать командный контент. 10 контентных единиц с просмотром 100 тысяч до турнира, внутри турнира и после турнира делать срез, чтобы понимать, – команда сохраняет или теряет медийный статус. Тогда мы повысим качество футбола, приглашая футболистов и не мучая их [контентом]», – сказал президент ФК «10».