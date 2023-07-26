Кортава о новых правилах в МФЛ-4: «Отодвинем стенку, добавим функции за победу в челлендже и новое распределение очков»

Winline Медиалига разработала новые правила для 4-го сезона.

Об этом подробно рассказал технический директор лиги Дмитрий Кортава.

1) Стенку отодвинут перед штрафным ударом на более дальнее расстояние.

2) За победу в челлендже не будут начислять очки в групповую таблицу.

Если выиграл в челлендже, будет доступен список определенных функций, которые можно будет выбрать во время матча: увеличить время красного мяча, получить возможность ввести дополнительного игрока в поле или наоборот вернуть, если удалили

3) Будет новое распределение очков. Если команды заканчивают основное время ничейным результатом (в группе), то будет пробиваться серия буллиталити:

Победа в основное время – 3 очка, победа в серии буллиталити – 2, поражение по буллиталити – 1 очко и поражение в основное время – 0.

«8 новых команд сыграют стыки, 4 победителя будут добавлены в группы по 5 клубов». Кортава о формате МФЛ-4