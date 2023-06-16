Глава Медиалиги Осипов о медиафутбольной команде «Зенита»: «Должен быть противовес московским грандам в лице Питера»

Теги Зенит премьер-лига Россия Александр Медведев Дмитрий Кортава Алексей Гасилин Федор Маслов Winline Медиалига Прокоп Николай Осипов Медиафутбол

Николай Осипов высказался о желании «Зенита» создать медиафутбольную команду.

«Мы с Димой Кортава ездили в Питер. Мы были одними из немногих, кто приезжал в эти кабинеты не просить денег или спонсоров – мы просили сделать команду. Я хочу, чтобы в России и регионально развивалась эта история, и был противовес московским грандам в лице Питера.

Прокоп, Федос, Леша Гасилин уже давно привлекались на какие-то активности «Зенита». Мне польстило интервью Медведева, где он отметил два спортивных события за год: чемпионство «Зенита» и Медиалигу.

Эта команда точно не будет называться «Зенит», но она будет из Питера», – сказал президент Winline Медиалиги.

«Зенит» создаст медиафутбольную команду

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6 комментариев

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munhin
Ответ Alex1104
"Прокоп, Федос..." "Странный вы народ, блатные, как собаки-жучки. Ни имени, ни роду, одни кликухи поганые."
написал "Алекс1104" ))
+7
-1
+6
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Shadow1882
Московские гранды медиалиги ахах
+5
-1
+4
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Alex1104
"Прокоп, Федос..."
"Странный вы народ, блатные, как собаки-жучки. Ни имени, ни роду, одни кликухи поганые."
+4
-2
+2
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prus_3
Ерунда ваши Прокоп с Федосом. У нас на районе еще круче пацаны играют: Дубина, Батон, Пирог, Свин, Мотя, Окурок.
0
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