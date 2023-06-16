Глава Медиалиги Осипов о медиафутбольной команде «Зенита»: «Должен быть противовес московским грандам в лице Питера»

Николай Осипов высказался о желании «Зенита» создать медиафутбольную команду.

«Мы с Димой Кортава ездили в Питер. Мы были одними из немногих, кто приезжал в эти кабинеты не просить денег или спонсоров – мы просили сделать команду. Я хочу, чтобы в России и регионально развивалась эта история, и был противовес московским грандам в лице Питера.

Прокоп, Федос, Леша Гасилин уже давно привлекались на какие-то активности «Зенита». Мне польстило интервью Медведева, где он отметил два спортивных события за год: чемпионство «Зенита» и Медиалигу.

Эта команда точно не будет называться «Зенит», но она будет из Питера», – сказал президент Winline Медиалиги.

«Зенит» создаст медиафутбольную команду