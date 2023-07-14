Нечай об аутах ногами: «Это даст хорошую динамику. Хочешь – херачь сразу вперед, хочешь – назад киперу дай»

Нечай считает, что ауты ногами дали бы хорошую динамику футболу в Winline Медиалиги.

Блогер опубликовал у себя на ютуб-канале мнение Дмитрия Кортава по этому поводу.

«Ауты ногами, в принципе, уже тестируют в Голландии, по-моему. Я думаю, если бы мы это делали, то ауты ногами были бы на своей половине, чтобы на чужой половине каждый аут не превращался в заброс.

Не знаю, сложная история, не супер верю, что мы ее используем сейчас. Вот представь: на своей половине ногами, на чужой половине руками. Будет диссонанс.

Но мне кажется, было бы интересно. Не сильно сломает игру. Когда кидаешь аут на своей половине поля, вроде мяч на тебя, но ты априори находишься в неудобном положении», – отметил технический директор МФЛ.

Нечай также высказался о потенциальных нововведениях в правилах.

«Уже в чате ругаются и спорят, что это бред и мини-футбол какой-то, а мне кажется, это реально даст хорошую такую динамику. Не будет этих толкучек бесконечных вдоль аутов за мяч. Хочешь – херачь сразу вперед из аута, хочешь – назад киперу дай и атаку начинай спокойно», – написал Нечай.