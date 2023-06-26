Ростовский «СКА» из Второй лиги интересуется хавбеком 2Drots Крапом

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Дмитрий Кортава высказался о первом просмотровом матче на Драфт.ФНЛ.

– На неделе прошел Драфта.ФНЛ. Кто-то из ребят заинтересовал клубы?

– Мы собираем обратную связь от клубов, которые были и получали трансляцию. Там они присылают списки, подобьем на следующей неделе. Некоторых хотели уже на выходных посмотреть, но игру отменили.

Видел, говорят, что слабый уровень, но хочу поблагодарить, что футболисты сами писали, присылали заявки, так мы приучаем игроков работать в медиа.

– Кто-то из Медиалиги заинтересовал клубы?

– Да, большой спрос на Табрика из «Броуков». Несколько клубов Второй лиги.

– А Крап, Володя?

– Крапа вроде тоже кто-то хотел. Да, это не прикол.

– А кто-нибудь проявил интерес из Первой лиги?

– Не со всеми еще связались после драфта. Игра прошла, они уехали, и только потом мы всех обзваниваем. Но там, думаю, если одного посмотрят, это уже будет очень хорошо, – рассказал организатор драфта и технический директор Winline Медиалиги.

Позже Дэн Безопасность сообщил, что к хавбеку 2Drots Крапу проявил интерес ростовский «СКА» из Второй лиги.

Владельцем клуба является Василий Вакуленко, известный под псевдонимом Баста.

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3 комментария

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damondiamond
Дэн Безопасность - это что за покемон?
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Андрей Карпенко
Ответ damondiamond
Дэн Безопасность - это что за покемон?
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Дмитрий Авдеев
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Денис, продавец презервативов
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