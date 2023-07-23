«Скоро спихнут куда-нибудь в Турцию и будут счастливы». Хачатурян о переходе Эраковича в «Зенит»

Артем Хачатурян раскритиковал покупку «Зенитом» Страхини Эраковича.

«Трансфер Эраковича в « » удивителен. Я понимаю, что современный маркетинг заточен на продажу экскрементов мамонта в красивой обертке и неизбежно воспринимает качество продукта как нечто рудиментарное, но масштабы происходящего все равно вызывают недоумение.

Что мы имеем? 22-летний быстрый, высокий (это сочетание – главный плюс), мощный и волевой центральный защитник, у которого очевидные проблемы с координационно-техническим комплексом и принятием хороших решений. Играть в футбол боится, положение корпуса почти всегда настроено на борьбу, а не контроль и продвижение мяча. Длинная передача средняя, осмысленных решений под давлением мало, сбросы при борьбе не нацеленные. При владении загоняет себя в угол, выбирает направление движения, дающее наименьшее число адресатов.

Есть существенные проблемы с контролем пространства за спиной, тактических огрехов вообще хватает. Классический такой тактический ремесленник, который внимательно учил и слушал, что ему говорили, но знания применяет с переменным успехом, так как интуитивно перемещения в обороне ему не близки. Где сузить, где расширить, где передать, не очень понимает.

За вычетом агентской шумихи получаем атлетичного, хорошо играющего головой, но низкоинтеллектуального, не слишком техничного и плохо координированного футболиста, который стоит много денег, но чьи умения невозможно масштабировать. Побудет немного в обойме, но очень скоро спихнут куда-нибудь в Турцию и будут счастливы.

Пока же зафиксируем, что якобы успешный и уверенный в себе клуб берет посредственного футболиста за внушительные деньги только для того, чтобы насолить конкуренту. Такие вот грани величия», – написал советник президентов медиафутбольного клуба « » по трансферной политике.