«Скоро спихнут куда-нибудь в Турцию и будут счастливы». Хачатурян о переходе Эраковича в «Зенит»

Теги Зенит премьер-лига Россия Страхиня Эракович Winline Медиалига БроукБойз Медиафутбол

Артем Хачатурян раскритиковал покупку «Зенитом» Страхини Эраковича.

«Трансфер Эраковича в «Зенит» удивителен. Я понимаю, что современный маркетинг заточен на продажу экскрементов мамонта в красивой обертке и неизбежно воспринимает качество продукта как нечто рудиментарное, но масштабы происходящего все равно вызывают недоумение.

Что мы имеем? 22-летний быстрый, высокий (это сочетание – главный плюс), мощный и волевой центральный защитник, у которого очевидные проблемы с координационно-техническим комплексом и принятием хороших решений. Играть в футбол боится, положение корпуса почти всегда настроено на борьбу, а не контроль и продвижение мяча. Длинная передача средняя, осмысленных решений под давлением мало, сбросы при борьбе не нацеленные. При владении загоняет себя в угол, выбирает направление движения, дающее наименьшее число адресатов.

Есть существенные проблемы с контролем пространства за спиной, тактических огрехов вообще хватает. Классический такой тактический ремесленник, который внимательно учил и слушал, что ему говорили, но знания применяет с переменным успехом, так как интуитивно перемещения в обороне ему не близки. Где сузить, где расширить, где передать, не очень понимает.

За вычетом агентской шумихи получаем атлетичного, хорошо играющего головой, но низкоинтеллектуального, не слишком техничного и плохо координированного футболиста, который стоит много денег, но чьи умения невозможно масштабировать. Побудет немного в обойме, но очень скоро спихнут куда-нибудь в Турцию и будут счастливы.

Пока же зафиксируем, что якобы успешный и уверенный в себе клуб берет посредственного футболиста за внушительные деньги только для того, чтобы насолить конкуренту. Такие вот грани величия», – написал советник президентов медиафутбольного клуба «БроукБойз» по трансферной политике.

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26 комментариев

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Holy Diver
Понятно, раз уж сам Хачатурян сказал, значит так и будет. Это кто такой, кстати?
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fil_spb
Спортс, вы совсем уже опустились, что начали цитировать "советника президентов медиафутбольного клуба «БроукБойз» по трансферной политике". Ну позор же.
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леннорыч-абрамович
Или спихнут в СА за 45+15 и будут счастливы
+30
-2
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Onion
Это что за покемон?)
+22
-3
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Mario Lee
Обожаю экспертов из медиафутбола, реализовать свои потуги в обычном не получалось, но теперь, став успешными в шоу, решили что знают всё лучше всех
Будем честны, этому эксперту роль скаута в клубе РПЛ не предложат)
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ТрактоПоктер
Чё за хмырь этот Хачатрян?
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Каба
Ответ Holy Diver
Понятно, раз уж сам Хачатурян сказал, значит так и будет. Это кто такой, кстати?
Очень грубый, агрессивный, невежа, который хвастается на весь мир тем, что якобы нашёл Самошникова.
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Удар Кержакова
Дураку понятно, что у Зенита летом-зимой Ренан и ему нужна замена. Только сектанты решили, что Зенит купил защитника, чтобы набрать спартаку, а не для усиления.
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Faust Doc
А кто это?
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Виктор
Это что за чЮдо?
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Omega-2
"Да не подгорает у меня!"...
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Дмитрий9779
Хачатурян позор медиафутбола.
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jdrk
Очередной «ты кто такой»!?
Нам очень важно твое мнение
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Andrey Yaroslavtsev
Пусть "советует" своим президентам.
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Мелехов
Хачатурянин ясно за кого болеет...
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eao79rus
У меня всего три вопроса: Кто этот хер с горы? Почему кому-то должно быть интересно его мнение? Что он вообще делает в ленте новостей?
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Домоседов
А я его помню, скаутом был в Спартаке, потом крутился во всяких странных проектах типа ФК Квазар и подобные. У него всегда нестандартное мнение, мягко говоря
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SMART789
Я с оценкой согласен
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Александр Смирнов
что за хач....атурян?
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Старый кекс
Оказывается у такого мегаклуба как Броукбойз сразу несколько президентов...Это даже интереснее, чем та ахинея, которую озвучил данный персонаж...
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Hong Kil
С такими номерами надо в Камеди Клаб к своим односелянам.
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MAXIMum1
Ну и спихнём в Турцию с прибылью и будем довольны.
Тебе какое дело, Хачатуран?
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Алексей Ненахов
Хватит на парня нагнетать , воообще рады должны быть что к нам едут футболисты
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munhin
Ответ ТрактоПоктер
Чё за хмырь этот Хачатрян?
Про танец с саблями слышал?
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