Страхиня Эракович: «Хочу помочь «Зениту» защитить титул чемпиона в новом сезоне»

Теги Зенит Сергей Семак премьер-лига Россия Страхиня Эракович Футбол

Страхиня Эракович высказался о переходе в «Зенит» из «Црвены Звезды».

Страхиня, вы – девятый сербский футболист в истории «Зенита». С одним из соотечественников с зенитовским прошлым, Миланом Родичем, вы вместе играли в «Црвене Звезде». Что он рассказывал вам о клубе и Петербурге? 

– Да, я говорил с Миланом о «Зените», и все, что он рассказывал, было очень позитивным. Он сказал, что мне понравятся и база, и инфраструктура, и тренеры, и стадион, и город. Он очень тепло отзывался и о клубе, и о Петербурге. 

– Расскажите подробнее о вашей роли на поле. Какие позиции можете закрыть? 

– Вообще, я – центральный защитник, но в «Црвене Звезде» играл и на правом фланге обороны, и на левом. В общем, могу сыграть на любой позиции, где буду нужен и полезен. 

– Вы взяли 25-й игровой номер. Почему? 

– Под этим номером я играл в «Црвене Звезде» и захотел его оставить. Очень ценю время, проведенное в белградской команде, поэтому решил и здесь продолжить выступать в футболке с тем же номером.

– Вам известно, что в «Зените» этот номер носил нынешний главный тренер петербуржцев? Это дополнительная мотивация для вас?

– Да, он сам рассказал мне об этом! Это символично, и я надеюсь быть так же успешен, как и Сергей Семак.

– Новички, по традиции, в первом интервью обращаются к болельщикам «Зенита». Что вы хотели бы им сказать? 

– Я смотрел игры «Зенита» и знаю о его невероятных болельщиках, о том, как они поддерживают команду. Поэтому хочу, чтобы так продолжалось и дальше, и чтобы я помог команде защитить титул чемпиона в новом сезоне, – сказал Эракович.

Эракович о «Зените»: «Сразу согласился, как только появилась возможность перейти. Практически не раздумывал»

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29 комментариев

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Vićtor Diaź
Ответ алекс голудин
Одно лицемерие, купили и отдадут в аренду, а тут вдруг уже и для себя сойдёт. Хотел играть за одну команду, тут же сразу согласился играть за другую. Проститня
алекс, держи 🧯
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Рашпель793
Бездарь и распиаренный игрочишка. Выбрал какие-то там титулы и лучшую команду РПЛ, а не кастрюлю борща и привилегию играть с уголовником.
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Эдуард Шаталов
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паспорт РФ этому гражданину
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Магомед Саид Амирханов
Защитить титул без Малкома, Клаудинью,Венделя ?!
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mastersolist
В интервью несколько интересных ответов, но в заголовок берут самую избитую банальщину штамповщину
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Burel
Спешу расстроить, но ты будешь в тени таких звёзд газпрома, как Кукукян, Кукуляк, Иванов
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Пикачу82
Перевертыш перекраленный! Позорище... Побольше травм и ошибок!
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Олег Попов
Страшно аж жуть
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munhin
Ответ леннорыч-абрамович
По-моему, пора переименовать Зенит в Счастье "Поклонники" Зенита минусуют все правдивые комменты в новостях про проект
халва, халва, халва, тьпу, т.е. проект, проект, проект )))
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munhin
Ответ Северный болельщик
Интересное у него имя
вполне для защитника - Сербско-хорватское имя-оберег (Страхиња), образовано от славянского страх + суффикс инья и в переносном значении означает - "устрашающий, вселяющий ужас".
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munhin
Ответ Кузбасс
Можно сразу российский паспорт выдавать. Заслужил.
не бандюган, наркотой не торгует, братьев не режет, вполне нормальный гражданин, можно и паспорт ему дать )
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munhin
Ответ Спартак сила
там кукуян поможет защитить титул чемпиона
Из года в год спартак лидер чемпионата по ошибкам судей в его сторону, так что не вам вякать про судейство )
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Viktor Smolyanin
Ответ munhin
Из года в год спартак лидер чемпионата по ошибкам судей в его сторону, так что не вам вякать про судейство )
Так же Спартак лидер по количеству ошибок против него, но об этом мы говорить не будем.
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Зайцев Руслан
Ответ Viktor Smolyanin
Так же Спартак лидер по количеству ошибок против него, но об этом мы говорить не будем.
почему ты постоянно врешь, ты что, спартаковец? спартак каждый год возглавлял список команд, которые больше всех получали от судей левые очки, доказательства этому есть в том числе и на этом ресурсе. Ваши спартаковские фантазии реальность не изменят
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munhin
Ответ Viktor Smolyanin
Так же Спартак лидер по количеству ошибок против него, но об этом мы говорить не будем.
Ну почему же, будем, потому что лидером по колличеству ошибок против в прошлом сезоне были "Урал" и "Крылья советов", а в сезоне 22/22 "Краснодар" и "Ростов"
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Антимосковский
Ответ Эдуард Шаталов
паспорт РФ этому гражданину
можно ему твой отдать, админресурс газпрома не щадит даже простых болельщиков
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