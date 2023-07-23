Страхиня Эракович: «Хочу помочь «Зениту» защитить титул чемпиона в новом сезоне»

Страхиня Эракович высказался о переходе в «Зенит» из «Црвены Звезды».

– , вы – девятый сербский футболист в истории « ». С одним из соотечественников с зенитовским прошлым, Миланом Родичем, вы вместе играли в «Црвене Звезде». Что он рассказывал вам о клубе и Петербурге?

– Да, я говорил с Миланом о «Зените», и все, что он рассказывал, было очень позитивным. Он сказал, что мне понравятся и база, и инфраструктура, и тренеры, и стадион, и город. Он очень тепло отзывался и о клубе, и о Петербурге.

– Расскажите подробнее о вашей роли на поле. Какие позиции можете закрыть?

– Вообще, я – центральный защитник, но в «Црвене Звезде» играл и на правом фланге обороны, и на левом. В общем, могу сыграть на любой позиции, где буду нужен и полезен.

– Вы взяли 25-й игровой номер. Почему?

– Под этим номером я играл в «Црвене Звезде» и захотел его оставить. Очень ценю время, проведенное в белградской команде, поэтому решил и здесь продолжить выступать в футболке с тем же номером.

– Вам известно, что в «Зените» этот номер носил нынешний главный тренер петербуржцев? Это дополнительная мотивация для вас?

– Да, он сам рассказал мне об этом! Это символично, и я надеюсь быть так же успешен, как и Сергей Семак.

– Новички, по традиции, в первом интервью обращаются к болельщикам «Зенита». Что вы хотели бы им сказать?

– Я смотрел игры «Зенита» и знаю о его невероятных болельщиках, о том, как они поддерживают команду. Поэтому хочу, чтобы так продолжалось и дальше, и чтобы я помог команде защитить титул чемпиона в новом сезоне, – сказал Эракович.

Эракович о «Зените»: «Сразу согласился, как только появилась возможность перейти. Практически не раздумывал»