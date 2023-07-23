Эракович взял 25-й номер в «Зените». Под ним играл Семак

Теги Зенит Фернандо Риксен Александр Спивак Сергей Семак премьер-лига Россия игровая форма Вильмар Барриос Страхиня Эракович Футбол

Страхиня Эракович выбрал игровой номер в «Зените».

Новичок сине-бело-голубых взял 25-й номер, под которым провел все три сезона на взрослом уровне в «Црвене Звезде».

Фото: t.me/fczenit

Ранее под этим номером в «Зените» выступали Сергей СемакФернандо РиксенАлександр Спивак и другие игроки. Последним его обладателем был Вильмар Барриос – в 2019 году.

Сегодня «Зенит» объявил о переходе Эраковича из «Црвены Звезды». С защитником сборной Сербии заключили контракт по схеме «4+1». 

Статистику 22-летнего футболиста можно изучить здесь.

22 комментария

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Deca
Не подведи, Страхиня!
Под этим номером играли люди, которые писали историю великого клуба.
+18
-2
+16
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Злодей Спб
Претендуешь?
Соответствуй!
+16
-4
+12
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Дмитрий9779
Удачи в Зените!
+9
-1
+8
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Bashibuzuck
А игрок то хороший, мои поздравления фанам Зенита
+7
0
+7
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Тимофей Барсуков
зенит интересовался ещё прошлым летом . поэтому у него было приоритетные право выкупа
+9
-2
+7
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Злодей Спб
Ответ Алексей Куприянов
лёгкий зуд. не более
Не чешите!
+8
-2
+6
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Алексей Куприянов
Ответ Кирилл.С-Пб
Где-то заболело у кого-то...
лёгкий зуд. не более
+7
-2
+5
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Дмитрий9779
Спивак(2000),Лазарев(2001),Огородник(2002),Кирицэ(2003-2004),Пошкус(2005),Риксен(2006-2009),в 2019 под 25-ым играл Барриос,Семак(2010-2013)
+5
-1
+4
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Роберт Дауни-средний
Ответ Deca
Не подведи, Страхиня! Под этим номером играли люди, которые писали историю великого клуба.
Зенит - легенда нашего футбола.

p. s. олдовый КБ с 1991
+2
0
+2
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Кирилл.С-Пб
Где-то заболело у кого-то...
+11
-10
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kalc1976@list.ru
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Ответ Тимофей Барсуков
https://youtu.be/PXkW0GLO_7A пересмотреть до этой новости и сам убедись
Ну тогда ладно.
+1
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Кирилл.С-Пб
Ответ Алексей Куприянов
лёгкий зуд. не более
непроходящий...
+2
-1
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Jovana Jovičić
Ответ ygcn5c2ty9
Перехватович
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Илькаш
Мотивирующее начало.
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R. Giskard Reventlov
То есть это наш будущий тренер? 🤔
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Тимофей Барсуков
Ответ kalc1976@list.ru
Серьезно?
https://youtu.be/PXkW0GLO_7A пересмотреть до этой новости и сам убедись
0
0
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Димон Питерский
Нам нужен срочно забивной нападающий иначе хана
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