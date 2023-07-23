Эракович взял 25-й номер в «Зените». Под ним играл Семак
Страхиня Эракович выбрал игровой номер в «Зените».
Новичок сине-бело-голубых взял 25-й номер, под которым провел все три сезона на взрослом уровне в «Црвене Звезде».
Фото: t.me/fczenit
Ранее под этим номером в «Зените» выступали Сергей Семак, Фернандо Риксен, Александр Спивак и другие игроки. Последним его обладателем был Вильмар Барриос – в 2019 году.
Сегодня «Зенит» объявил о переходе Эраковича из «Црвены Звезды». С защитником сборной Сербии заключили контракт по схеме «4+1».
Статистику 22-летнего футболиста можно изучить здесь.
Под этим номером играли люди, которые писали историю великого клуба.
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p. s. олдовый КБ с 1991