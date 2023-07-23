Эракович взял 25-й номер в «Зените». Под ним играл Семак

Страхиня Эракович выбрал игровой номер в «Зените».

Новичок сине-бело-голубых взял 25-й номер, под которым провел все три сезона на взрослом уровне в «Црвене Звезде».

Фото: t.me/fczenit

Ранее под этим номером в « » выступали , , и другие игроки. Последним его обладателем был – в 2019 году.

Сегодня «Зенит» объявил о переходе Эраковича из «Црвены Звезды». С защитником сборной Сербии заключили контракт по схеме «4+1».

Статистику 22-летнего футболиста можно изучить здесь.