«БроукБойз» могут сыграть против «Ростова» («Некласико»)

«Ростов» может провести товарищеский матч против «БроукБойз».

«Есть вероятность, что медиаклуб Егорова и Райзена сыграет против команды Карпина. Сейчас идет стадия обсуждения этого матча. У клубов один и тот же спонсор. До конца недели все будет понятно», – сообщает телеграм-канал «Некласико».

Ранее Карпин скептически высказывался о возможном матче сборной Медиалиги и сборной России: «Вы серьезно или издеваетесь? Вызвать профессиональных игроков из отпуска, тренировать их неделю, чтобы сыграть… С кем вы сказали?»