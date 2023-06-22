«БроукБойз» могут сыграть против «Ростова» («Некласико»)
«Ростов» может провести товарищеский матч против «БроукБойз».
«Есть вероятность, что медиаклуб Егорова и Райзена сыграет против команды Карпина. Сейчас идет стадия обсуждения этого матча. У клубов один и тот же спонсор. До конца недели все будет понятно», – сообщает телеграм-канал «Некласико».
Ранее Карпин скептически высказывался о возможном матче сборной Медиалиги и сборной России: «Вы серьезно или издеваетесь? Вызвать профессиональных игроков из отпуска, тренировать их неделю, чтобы сыграть… С кем вы сказали?»
Возможно, дам когда-то еще один шанс этому зрелищу. Интересно узнать возраст целевой аудитории медиафутбола. Думаю, не больше 18-20 лет