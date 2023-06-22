«БроукБойз» могут сыграть против «Ростова» («Некласико»)

Теги Ростов премьер-лига Россия товарищеские матчи (клубы) Валерий Карпин Дмитрий Егоров Winline Медиалига БроукБойз «Райзен» Артем Кузьмин Сборная Медиалиги Медиафутбол

«Ростов» может провести товарищеский матч против «БроукБойз».

«Есть вероятность, что медиаклуб Егорова и Райзена сыграет против команды Карпина. Сейчас идет стадия обсуждения этого матча. У клубов один и тот же спонсор. До конца недели все будет понятно», – сообщает телеграм-канал «Некласико».

Ранее Карпин скептически высказывался о возможном матче сборной Медиалиги и сборной России: «Вы серьезно или издеваетесь? Вызвать профессиональных игроков из отпуска, тренировать их неделю, чтобы сыграть… С кем вы сказали?»

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12 комментариев

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Павел Колесников
Посмотрел я вчера этот ваш медиафутбол: Броуки - Амкал. Два стыка в начале матча, неумение держать эмоции и уважать друг друга (не у всех, конечно же) - и вот на поле человек 50-60 с президентами клуба, тренерами, запасными и подростками с телефонами. Вот это что ли должно привлекать вдумчивую аудиторию. Особенно разочаровала реакция Димы Егорова после матча - мат на мате, оскорбления, ругань. Понятно, что за конфликтами интересно следить, но тут слишком с этим перегибают.

Возможно, дам когда-то еще один шанс этому зрелищу. Интересно узнать возраст целевой аудитории медиафутбола. Думаю, не больше 18-20 лет
+5
0
+5
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Onion
Предложение о матче в межсезонье от дортмундской Боруссии эти звёзды Медиалиги, я так понял, отклонили...
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Apol
Валера все-таки не убежит от матча с командой медиалиги
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Lisnil
Да отменяйте уже РПЛ, пусть Звезда с Вгтрк играет, а в перерыве дополнительные новости о том, как все хорошо и какие гады вокруг
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Иван Алейников
Для чего?
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Дмитрий Пузырёв
Вероятно, заминусуют, но всё равно скажу: хватит засорять мою ленту "медиамусором"! Не читаю и не смотрю. Бесите!
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Денис Давыдов
Ответ Павел Колесников
Посмотрел я вчера этот ваш медиафутбол: Броуки - Амкал. Два стыка в начале матча, неумение держать эмоции и уважать друг друга (не у всех, конечно же) - и вот на поле человек 50-60 с президентами клуба, тренерами, запасными и подростками с телефонами. Вот это что ли должно привлекать вдумчивую аудиторию. Особенно разочаровала реакция Димы Егорова после матча - мат на мате, оскорбления, ругань. Понятно, что за конфликтами интересно следить, но тут слишком с этим перегибают. Возможно, дам когда-то еще один шанс этому зрелищу. Интересно узнать возраст целевой аудитории медиафутбола. Думаю, не больше 18-20 лет
Чем мог Егоров разочаровать? Он всегда таким был
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psycho
лёгкая победа любителей над колхозом
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Спартак Уокер
Пусть Нтумба сыграет
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prigodich
У вас заголовок будто это блогеры решают, играть ли им с профессионалами или нет.
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Ксяоми Ноутов
Ответ Павел Колесников
Посмотрел я вчера этот ваш медиафутбол: Броуки - Амкал. Два стыка в начале матча, неумение держать эмоции и уважать друг друга (не у всех, конечно же) - и вот на поле человек 50-60 с президентами клуба, тренерами, запасными и подростками с телефонами. Вот это что ли должно привлекать вдумчивую аудиторию. Особенно разочаровала реакция Димы Егорова после матча - мат на мате, оскорбления, ругань. Понятно, что за конфликтами интересно следить, но тут слишком с этим перегибают. Возможно, дам когда-то еще один шанс этому зрелищу. Интересно узнать возраст целевой аудитории медиафутбола. Думаю, не больше 18-20 лет
12-14
0
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