Ибрагимов покинул «БроукБойз»

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Табриз Ибрагимов покинул «БроукБойз».

Об этом сообщил телеграм-канал клуба.

Позже Табриз написал сообщение: «Ау! Не я ушел! А меня ушли. Возможно Т9 у «Броуков» на канале, но не я!»

Президент клуба Дмитрий Егоров объяснил решение клуба:

«Хотел бы сказать, что Ибра не проявлял инициативы об уходе.

Несмотря на практически полное отсутствие игровой практики, он работал на тренировках и был важной частью коллектива. Однако после окончания сезона тренерский штаб и спортивный директор обозначили пул игроков, которые покинут «Броуков». Ибра был одним из них.

Ибра ярко проявлял себя на старте сезона, однако было видно, что неисполнение его мечты – игры в футбол – демотивирует талантливого парня.

Хочу также отметить, что проект «Реальные Броуки» продолжит свое существование, но будет изменен».

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