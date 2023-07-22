Бара: «Народная Команда» создала выработанную систему, что под силу только грандам»
Бара сравнил «Народную Команду» и «Амкал».
«Для меня, как на удивление, нет каких-то сильных отличий. «Народная» создала целую выработанную систему, что, в принципе, под силу только грандам (старичкам) медиафутбола.
Порой смотришь на недавно зашедшие команды в комьюнити и думаешь про себя: «Ну, что за ######: ни формы, ни тренировок, ни доктора, ни планов». Здесь же явно такого не наблюдается.
Организационные моменты, персонал, коммуникация, да и в целом, система уже очень и очень сильно налажена.
Для меня, честно – это поразительно, что вроде совсем недавно зашли, а уже понимают, как должна выглядеть организация медиаклуба и какой лучше взять вектор за основу. Главное, не останавливаться, и в этом я им помогу», – рассказал защитник «НК» и экс-игрок «Амкала» в интервью Sports.ru.
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