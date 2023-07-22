Бара: «Народная Команда» создала выработанную систему, что под силу только грандам»

Теги Амкал Winline Медиалига Народная Команда «Бара» Иван Баранов Медиафутбол

Бара сравнил «Народную Команду» и «Амкал».

«Для меня, как на удивление, нет каких-то сильных отличий. «Народная» создала целую выработанную систему, что, в принципе, под силу только грандам (старичкам) медиафутбола.

Порой смотришь на недавно зашедшие команды в комьюнити и думаешь про себя: «Ну, что за ######: ни формы, ни тренировок, ни доктора, ни планов». Здесь же явно такого не наблюдается.

Организационные моменты, персонал, коммуникация, да и в целом, система уже очень и очень сильно налажена.

Для меня, честно – это поразительно, что вроде совсем недавно зашли, а уже понимают, как должна выглядеть организация медиаклуба и какой лучше взять вектор за основу. Главное, не останавливаться, и в этом я им помогу», – рассказал защитник «НК» и экс-игрок «Амкала» в интервью Sports.ru.

Бара о «Народной Команде»: «Цели высочайшие – выиграть МФЛ. Темная лошадка, которая сможет всех удивить»

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1 комментарий

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Rinat Zakirov
Ротенберг укусил?
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