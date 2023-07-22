Бара о «Народной Команде»: «Цели высочайшие – выиграть МФЛ. Темная лошадка, которая сможет всех удивить»

Бара высказался о переходе в «Народную Команду».

«Цели самые высочайшие – выиграть МФЛ. « », в принципе, это было под силу и в третьем сезоне, но так как входили будучи новичками, то тяжело было с ходу это сделать, не прощупав толком почву футбольного медиакомьюнити.

Сейчас же команда в бешеном темпе набирает опыт, очень качественно усиливается, и при таких раскладах шансы возрастают на титулы. Чего стоит только одна фанбаза, которая будет гнать нас только вперед. Мы не в праве их подводить. Темная лошадка, которая сможет в ближайшее время удивить, вот увидите.

Разумеется, что перед переходом я общался с тренером и руководством. Хочу сказать, что в меня очень сильно верят, поэтому предположу, что на данную секунду времени я котируюсь как игрок основного состава, а там понятное дело, что по большей части будет зависеть от меня, как я буду тренироваться и взаимодействовать с партнерами.

Ну и по медийному плану на меня явно возлагают надежды. От себя, конечно же, будут создавать ######## контент, как для себя, так и для клуба, и при необходимости буду передавать опыт тем ребятам, кто действительно в этом заинтересован», – рассказал защитник «НК» и экс-игрок «Амкала» в интервью Sports.ru.

После третьего сезона Winline Медиалиги Бара покинул «Амкал» и стал свободным агентом. В составе « » защитник выиграл МКС-2021.