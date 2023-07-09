Некит: «Все зависит от Кутуза. Будет ли у него желание вернуться или нет. Гаучо – профессионал своего дела»

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Некит оценил вероятность возвращения Кутуза.

«Все зависит от Сереги. Будет ли у него желание или нет. Если он захочет, мы всегда ему будем рады. Если нет, то, может, найдется тот, кто займет его место и станет лучшим бомбардиром.

Гаучо психологически суперстойкий. Он профессионал своего дела. Он продолжает работать, наращивать свое мастерство. Он верит в себя, и мы верим в него тоже», – сказал президент 2Drots.

Слон после поражения в финале: «Такие матчи без забивного нападающего не выиграть. Гаучо – молодец, но мы в финале, а у нападающего 1 гол»

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