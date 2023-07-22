Дмитрий Егоров: «Жаль фанатов Криштиану, он исчерпал ресурсы. А Лео будет играть и забивать – в МЛС, на ЧМ»

Дмитрий Егоров высказался после дебютной игры Лионеля Месси за «Интер Майами».

Аргентинец вышел на замену на 54-й минуте матча Leagues Cup с «Крус Асуль» (2:1) и забил победный гол на 94-й ударом со штрафного.

«Жаль фанатов Криштиану. Роналду исчерпал ресурсы. Его мощь, его топливо – все на исходе. Заправиться уже не получится. Криштиану будет все также блистать, но исключительно как музейный экспонат.

А Лео будет играть и забивать. Сейчас в МЛС, через три года – на чемпионате мира здесь же, в США», – написал президент медиафутбольного клуба « ».

Дебют Месси в США – кино! Забил победный со штрафного на 90+4