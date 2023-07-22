Дмитрий Егоров: «Жаль фанатов Криштиану, он исчерпал ресурсы. А Лео будет играть и забивать – в МЛС, на ЧМ»

Теги Криштиану Роналду МЛС Лионель Месси Аль-Наср Эр-Рияд Крус Асуль Интер Майами Дмитрий Егоров Winline Медиалига БроукБойз Медиафутбол

Дмитрий Егоров высказался после дебютной игры Лионеля Месси за «Интер Майами».

Аргентинец вышел на замену на 54-й минуте матча Leagues Cup с «Крус Асуль» (2:1) и забил победный гол на 94-й ударом со штрафного.

«Жаль фанатов Криштиану. Роналду исчерпал ресурсы. Его мощь, его топливо – все на исходе. Заправиться уже не получится. Криштиану будет все также блистать, но исключительно как музейный экспонат.

А Лео будет играть и забивать. Сейчас в МЛС, через три года – на чемпионате мира здесь же, в США», – написал президент медиафутбольного клуба «БроукБойз».

Дебют Месси в США – кино! Забил победный со штрафного на 90+4

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15 комментариев

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the80dream
Страшно признавать, но лучше мнения Мостового с Быстровым, а то так дело и до тиктокеров дойдет, хотя погодите...
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Eugene88
Он платит или что? Почему мнение ноунейма цитируется как новость
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+11
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Three Days Grace
жаль Кристину Бакулину, которую заставляют читать ТГ этого 🤡 и после делать из этого новость
+9
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Mark Safa
Ответ Greatest Of All Time
Он президент медиафутбольного клуба. А вот ты реально ноунейм. Его ежедневная зарплата, твой годовой.
Так сказал как будто тебе дают эти деньги
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Mark Safa
Опять этот Броукбойз, ну хоть в этот раз что-то адекватное сказал
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noti22
Месси использовал Лигу 1 как тренировочную базу перед ЧМ.
Рон в 37 лет играл в бешенном ритме АПЛ и исчерпал ресурсы. Причем это не случайность, что почти все звёзды АПЛ сыграли блекло на ЧМ, взять к примеру того же Де Брюйне. Зимний ЧМ - зло.
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_BoSToN_44
Кристина Бакулина, моргните, если вас заставляют читать едимку и ему подобных.

Хотя, понимаю, что вам платят за это
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Аскар Батыров
Человеку 38 лет. стабильно, на уровне отыграл всю карьеру. профессионал своего дела. пахарь. возраст всё равно берет своё.
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Tazemyrat Kemalow
Кринжатиной 7 :ой какой этот Дмитрий Егоров не красивый! 😂
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Andrew Chepaylo
Егоров это тот которого Биги все время стебель?
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QWertY
Ответ Greatest Of All Time
Кто смотрел игру тот поймёт. Как же легко уходит на дриблинге от соперника, какой же у него суперская техника, он за матч сделал больше дриблинг чем рюналду за сезон в Аль Насре. С такой техникой и игрой он мог бы ещё лет 3,4 играть в Европе.
Кришти в день получает больше, чем ты заработаешь за всю жизнь.
Не гоже какому то нонейму коверкать его имя
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