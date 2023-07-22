Дмитрий Егоров: «Жаль фанатов Криштиану, он исчерпал ресурсы. А Лео будет играть и забивать – в МЛС, на ЧМ»
Дмитрий Егоров высказался после дебютной игры Лионеля Месси за «Интер Майами».
Аргентинец вышел на замену на 54-й минуте матча Leagues Cup с «Крус Асуль» (2:1) и забил победный гол на 94-й ударом со штрафного.
«Жаль фанатов Криштиану. Роналду исчерпал ресурсы. Его мощь, его топливо – все на исходе. Заправиться уже не получится. Криштиану будет все также блистать, но исключительно как музейный экспонат.
А Лео будет играть и забивать. Сейчас в МЛС, через три года – на чемпионате мира здесь же, в США», – написал президент медиафутбольного клуба «БроукБойз».
Дебют Месси в США – кино! Забил победный со штрафного на 90+4
Рон в 37 лет играл в бешенном ритме АПЛ и исчерпал ресурсы. Причем это не случайность, что почти все звёзды АПЛ сыграли блекло на ЧМ, взять к примеру того же Де Брюйне. Зимний ЧМ - зло.
Хотя, понимаю, что вам платят за это
Не гоже какому то нонейму коверкать его имя