Месси забил 700-й гол за карьеру без учета пенальти

Лионель Месси забил 700-й гол в карьере без учета пенальти.

Нападающий « » вышел на замену на 54-й минуте матча Leagues Cup с « » (2:1) и забил победный гол на 94-й ударом со штрафного. Это была дебютная игра аргентинца за клуб из США.

Гол в ворота «Крус Асуль» стал для 700-м в карьере без учета пенальти. С 11-метровой отметки он забил 108 мячей.

Подробную статистику 36-летнего футболиста можно найти здесь.