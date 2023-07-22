Месси забил 700-й гол за карьеру без учета пенальти
Лионель Месси забил 700-й гол в карьере без учета пенальти.
Нападающий «Интер Майами» вышел на замену на 54-й минуте матча Leagues Cup с «Крус Асуль» (2:1) и забил победный гол на 94-й ударом со штрафного. Это была дебютная игра аргентинца за клуб из США.
Гол в ворота «Крус Асуль» стал для Месси 700-м в карьере без учета пенальти. С 11-метровой отметки он забил 108 мячей.
Подробную статистику 36-летнего футболиста можно найти здесь.
Рричем sports политически против России.
Ну вот причем тут Роналду? Новость про Месси, зачем второго то тут приплетать ?
У него бомбическая техника, как он легко обводит всех на дриблинге, как легко он читает ход событие. Пасы, разрешающие пасы на другом уровне.