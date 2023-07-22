Месси забил 700-й гол за карьеру без учета пенальти

Теги МЛС Лионель Месси Сборная Аргентины по футболу Крус Асуль Интер Майами Футбол

Лионель Месси забил 700-й гол в карьере без учета пенальти.

Нападающий «Интер Майами» вышел на замену на 54-й минуте матча Leagues Cup с «Крус Асуль» (2:1) и забил победный гол на 94-й ударом со штрафного. Это была дебютная игра аргентинца за клуб из США. 

Гол в ворота «Крус Асуль» стал для Месси 700-м в карьере без учета пенальти. С 11-метровой отметки он забил 108 мячей. 

Подробную статистику 36-летнего футболиста можно найти здесь

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43 комментария

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Bazilic
Есть очень неприятное ощущение, что из Европы Лео уехал рано(
+87
-7
+80
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Mark Safa
Ответ Bazilic
Есть очень неприятное ощущение, что из Европы Лео уехал рано(
Человек всего добился в жизни и в футболе, теперь можно и в удовольствие играть 👑
+50
-3
+47
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Andrey Chernyaev
как можно писать "подробную статистику можете посмотреть здесь" и ссылка на профиль, где он все ещё игрок ПСЖ , и нет в статистике этого гола! алло спортс !
+48
-2
+46
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Mark Safa
Ответ Andrey Chernyaev
как можно писать "подробную статистику можете посмотреть здесь" и ссылка на профиль, где он все ещё игрок ПСЖ , и нет в статистике этого гола! алло спортс !
Дружишь, это же политически ресурс, а не ресурс про спорт 🤭
+29
-3
+26
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noti22
Ответ Bazilic
Есть очень неприятное ощущение, что из Европы Лео уехал рано(
Это да, вся ЛЧ по нему будет скучать(
+17
-5
+12
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Andrey Chernyaev
Ответ Mark Safa
Дружишь, это же политически ресурс, а не ресурс про спорт 🤭
а ну да) подзабыл
+10
-1
+9
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Vinnipukh Vinni
Ответ Великий Алонсо
У Роналду больше. Домой.
У Роналду меньше
+10
-2
+8
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Человек1991
Голы без пенальти : Месси 720 , Роналду 680 . При этом Месси сыграл на 150 матчей меньше. Ну и голы совершенно разные у них , все мы знаем голы Роналду ) 500 голов это с нескольких метров и практически в пустые ворота, 100 голов с нарушениями правил офсайды и тд. ))
+14
-7
+7
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Мгер Цолакян
Ответ Великий Алонсо
У Роналду больше. Домой.
У Роналду 686 и почти на 150 матчей больше
+7
-2
+5
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Andrey Ashhabadskiy
Ответ Илья Ворошилов
Комментарий удален модератором
чемпион мира гений Месси нарушил твой сон)))))))
+4
0
+4
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Иван Турко
Настоящий G.O.A.T
+4
0
+4
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Mark Safa
Ответ зак
так позориться в ЛЧ, всем будет очень скучно без этого шута..
Всем будет лучше без твоего мнения
+6
-2
+4
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Барберис
Ответ Mark Safa
Дружишь, это же политически ресурс, а не ресурс про спорт 🤭
Политический, естественно.

Рричем sports политически против России.
+4
-1
+3
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Uragan Boy
Ответ Илья Ворошилов
Комментарий удален модератором
выздоравливайте
+3
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corazón blanco
Ответ Илья Ворошилов
Полнейший отстой , как и его карьера
О такой "отстойной карьере" миллионы мальчишек по всем планете мечтают.
+4
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Любезный Коссутий
огонь 👍
+6
-3
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Jeremy Fraser
Ответ Greatest Of All Time
Он за матч сделал больше дриблинга, чем Рюналду за весь сезон. У него бомбическая техника, как он легко обводит всех на дриблинге, как легко он читает ход событие. Пасы, разрешающие пасы на другом уровне.
Ох уж эти персофаны и хейтеры, причем что одного, что другого, прям достойны друг друга.
Ну вот причем тут Роналду? Новость про Месси, зачем второго то тут приплетать ?
+5
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иц а мэн
Роналду забил 1 гол без учёта левых пенальти, офсайдов и тд
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Andrey Ashhabadskiy
Величайший!
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corazón blanco
Юбилейный гол получился на загляденье.
+6
-4
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Evgen_Hazard
Ответ Человек1991
Голы без пенальти : Месси 720 , Роналду 680 . При этом Месси сыграл на 150 матчей меньше. Ну и голы совершенно разные у них , все мы знаем голы Роналду ) 500 голов это с нескольких метров и практически в пустые ворота, 100 голов с нарушениями правил офсайды и тд. ))
Это ты зря. Голы Ювентусу в ЛЧ (особенно через себя) гол Роме в ЛЧ посмотри.
+2
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Лига Футбола
Ответ Bazilic
Есть очень неприятное ощущение, что из Европы Лео уехал рано(
есть такое, после просмотра игры. У него еще были бы силы показать мировой уровень в Барсе
+1
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Uragan Boy
а где то в пустыне Аравии, ботексный бьёт по песку
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Человек1991
Месси Легенда Футбола ! Учитывая абсолютно все матчи во взрослой карьере, 1100 игр , 900 голов, ,более 400 голевых передач , более 300 предголевых пасов, более 5000 успешных обводок, 5000 созданных голевых моментов. Чемпион Мира 2022 ! лучший игрок турнира ! Вицэ Чемпион Мира 2014 лучший игрок турнира , Обладатель Кубка Америки 2021 лучший игрок турнира , 3 Серебра Кубка Америки, Олимпийский Чемпион Мира по футболу 2008 лучший игрок турнира , Чемпион Мира по Футболу до 20 лет 2005 лучший игрок турнира, обладатель Суперкубка Мира Финалиссима 2022 выиграли Чемпиона Европы Италию 3-0 . 10 Ла Лиг , 4 Лиги Чемпионов , 18 Кубков и Суперкубков Испании , 3 Суперкубка УЕФА , 3 Кубка Клубного Чемпа Мира, 2 раза Чемпион Франции,1 Суперкубок Франции. Самый титулованный футболист в истории !
+3
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Greatest Of All Time
Он за матч сделал больше дриблинга, чем Рюналду за весь сезон.
У него бомбическая техника, как он легко обводит всех на дриблинге, как легко он читает ход событие. Пасы, разрешающие пасы на другом уровне.
+8
-7
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