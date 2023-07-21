Leagues Cup. «Интер Майами» Месси сыграет с «Крус Асуль»

Теги МЛС Лионель Месси результаты высшая лига Мексика Лига чемпионов Северной Америки Крус Асуль Серджи Бускетс Интер Майами Футбол

«Интер Майами» принимает «Крус Асуль» на групповом этапе турнира Leagues Cup.

В предстоящем матче ожидается дебют Лионеля Месси и Серджи Бускетса в составе «Интер Майами».

Leagues Cup – клубный турнир, в котором выступают команды из США и Мексики. С этого года он стал официальным соревнованием под эгидой КОНКАКАФ. Команды, занявшие три первые места в Leagues Cup, автоматически квалифицируются в Лигу чемпионов КОНКАКАФ.

Leagues Cup

Групповой этап

Интер Майами (США) – Крус Асуль (Мексика) – 03:00

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

15 комментариев

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Гамаль Хайдаров
Ответ 0:4 на спотифай камп ноу
Ненавижу Месси.
ты написал что мусульманин, а в Исламе ненависть это грех
+6
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+6
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Квотербек
Жаль по времени тяжело будет глянуть).
+2
0
+2
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GuruFutbola
Ждем 2+1 от величайшего)
+3
-1
+2
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Евгений Теличко
Должун, ИмяФамилия и Риго настроились на ранний подъём сегодня
+2
0
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Леван Мкртчян
Ответ Гамаль Хайдаров
Интер Майми вроде Бэкхэма, а не Месси?
А чем Месси хуже Головина?
+2
0
+2
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rigobersong
Ответ Евгений Теличко
Должун, ИмяФамилия и Риго настроились на ранний подъём сегодня
Но я возможно спать еще не буду, каникулы же:) А Должун тут причем, он к Месси нейтрален, любит Пепа и Барселону:))
+2
0
+2
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GuruFutbola
3 часа не так много, особенно в пятницу)
+2
-1
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Гамаль Хайдаров
Ответ 0:4 на спотифай камп ноу
А что мусульнане не бывают грешны? Я тебя наверное сильно удивлю но 100 процентв в нынешнее время люди грешны и у каждого человека по 10 грехов в день начиная от Лжи и заканчивая самыми тяжкими преступлениями. Я пытаюсь не грешить сознательно, но если ненависть грех, то тут да я грешен и этот грех я пока не хочу исправлять я не переношу Месси.
Если ты реально веришь, то оставайся верен до конца, а не «Нууу тут можно согрешить, а тут нельзя)»
+1
0
+1
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Гамаль Хайдаров
Интер Майми вроде Бэкхэма, а не Месси?
+3
-3
0
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VERBLYUD
Ответ 0:4 на спотифай камп ноу
Ненавижу Месси.
Поверь, он никогда об этом не узнает)
0
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0:4 на спотифай камп ноу
Ответ Гамаль Хайдаров
Если ты реально веришь, то оставайся верен до конца, а не «Нууу тут можно согрешить, а тут нельзя)»
Че ты несёшь? Разве человек совершая большинство грехов идёт на это сознательно, некоторые делаются спонтанно, некоторые случайно, некоторые от состояния афекта и ещё тысячи причин, от твоих слов и нравоучений, детского лепета типа "делай это, будет это" я не изменю мнение я действительно жутко ненавижу Месси. За то что он был игроком Барсы
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0:4 на спотифай камп ноу
Ответ VERBLYUD
Поверь, он никогда об этом не узнает)
Снег растаявший он вода, за днем следует ночь, зима приходит за летом что ещё удивительного ты скажешь Капитан очевидность
0
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