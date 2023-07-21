Leagues Cup. «Интер Майами» Месси сыграет с «Крус Асуль»
«Интер Майами» принимает «Крус Асуль» на групповом этапе турнира Leagues Cup.
В предстоящем матче ожидается дебют Лионеля Месси и Серджи Бускетса в составе «Интер Майами».
Leagues Cup – клубный турнир, в котором выступают команды из США и Мексики. С этого года он стал официальным соревнованием под эгидой КОНКАКАФ. Команды, занявшие три первые места в Leagues Cup, автоматически квалифицируются в Лигу чемпионов КОНКАКАФ.
Leagues Cup
Групповой этап
Интер Майами (США) – Крус Асуль (Мексика) – 03:00
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.
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