Месси посвятил победу в дебютном матче за «Интер Майами» партнеру Фрэю: «Он вернулся после двух серьезных травм, и ему не повезло снова травмироваться»
Лионель Месси посвятил победу в дебюте за «Интер Майами» получившему травму партнеру.
Аргентинец дебютировал в составе американской команды в матче против «Крус Асуль», выйдя на замену и забив гол со штрафного на 94-й минуте. Матч закончился победой «Интер Майами» со счетом 2:1.
«Позвольте мне посвятить эту победу Иану Фрэю, который страдал в раздевалке от полученной травмы.
Он вернулся после двух серьезных травм, и сегодня ему не повезло снова получить травму», – сказал Месси пресс-службе МЛС.
Защитник «Интера» Иан Фрэй получил травму и был замене на 30-й минуте этого матча.
А Роналду думаю до сих пор всех игроков клуба по имени не знает)
Топ связка будет в этом сезоне у них Месси-Игуаин.. Хотя Месси тоже нет в составе, а кто тогда интервью дает? Что-то я совсем запутался