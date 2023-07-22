Месси посвятил победу в дебютном матче за «Интер Майами» партнеру Фрэю: «Он вернулся после двух серьезных травм, и ему не повезло снова травмироваться»

Теги МЛС Лионель Месси травмы Крус Асуль Интер Майами Футбол

Лионель Месси посвятил победу в дебюте за «Интер Майами» получившему травму партнеру.

Аргентинец дебютировал в составе американской команды в матче против «Крус Асуль», выйдя на замену и забив гол со штрафного на 94-й минуте. Матч закончился победой «Интер Майами» со счетом 2:1. 

«Позвольте мне посвятить эту победу Иану Фрэю, который страдал в раздевалке от полученной травмы.

Он вернулся после двух серьезных травм, и сегодня ему не повезло снова получить травму», – сказал Месси пресс-службе МЛС

Защитник «Интера» Иан Фрэй получил травму и был замене на 30-й минуте этого матча. 

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13 комментариев

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sc0rp
Респект 👍
+29
-2
+27
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Mark Safa
Ответ ivanfedorov8888
Открыл на спортсе состав Интер Майами и не увидел там этого Фрея, зато увидел Гонсало Игуаина Топ связка будет в этом сезоне у них Месси-Игуаин.. Хотя Месси тоже нет в составе, а кто тогда интервью дает? Что-то я совсем запутался
Игуаин уже как год на пенсии
+21
-1
+20
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corazón blanco
Очень благородно со стороны Лео. Поддержал партнера в трудную минуту.
+20
-4
+16
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Mark Safa
Вот это поступок, это вам не голы у своих партнерах забирать 🤫
+12
-4
+8
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Ярик01
Посмотрел, парень к 20 годам уже два раза разрыв крестообразных связок получал. Если вчера тоже самое, то конец карьеры.
+9
-3
+6
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nugoboss
Да благословит Месси господь, чтобы без травм и дольше радовал всех нас.
+3
0
+3
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Mbest77
Он первую игру в клубе проводит, а уже выразил респект какому-то ноу-нейму 👍
А Роналду думаю до сих пор всех игроков клуба по имени не знает)
+3
0
+3
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TravenS
Ответ ivanfedorov8888
Открыл на спортсе состав Интер Майами и не увидел там этого Фрея, зато увидел Гонсало Игуаина Топ связка будет в этом сезоне у них Месси-Игуаин.. Хотя Месси тоже нет в составе, а кто тогда интервью дает? Что-то я совсем запутался
Зачем обновлять составы, если можно выложить обзор Барби на главную? 🧐
+2
0
+2
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ivanfedorov8888
Открыл на спортсе состав Интер Майами и не увидел там этого Фрея, зато увидел Гонсало Игуаина
Топ связка будет в этом сезоне у них Месси-Игуаин.. Хотя Месси тоже нет в составе, а кто тогда интервью дает? Что-то я совсем запутался
+3
-2
+1
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GuruFutbola
Настоящий капитан 👍🏻
+3
-3
0
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VERBLYUD
Сходу стал лидером команды!
+1
-1
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Вячеслав Тотров
Месси очень порядочный человек - это очевидно
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