Месси посвятил победу в дебютном матче за «Интер Майами» партнеру Фрэю: «Он вернулся после двух серьезных травм, и ему не повезло снова травмироваться»

Лионель Месси посвятил победу в дебюте за «Интер Майами» получившему травму партнеру.

Аргентинец дебютировал в составе американской команды в матче против « », выйдя на замену и забив гол со штрафного на 94-й минуте. Матч закончился победой « » со счетом 2:1.

«Позвольте мне посвятить эту победу Иану Фрэю, который страдал в раздевалке от полученной травмы.

Он вернулся после двух серьезных травм, и сегодня ему не повезло снова получить травму», – сказал пресс-службе .

Защитник «Интера» Иан Фрэй получил травму и был замене на 30-й минуте этого матча.