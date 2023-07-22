Месси о дебюте за «Интер Майами»: «Было важно удачно стартовать. К счастью, получилось»
Лионель Месси высказался после дебютной игры за «Интер Майами».
Аргентинец вышел на замену на 54-й минуте матча Leagues Cup с «Крус Асуль» (2:1) и забил победный гол на 94-й ударом со штрафного.
«Мы хотели начать с победы для наших болельщиков. Было важно удачно стартовать.
У меня был последний шанс попытаться забить, и, к счастью, у меня получилось», – сказап Месси.
1 апреля 2018 года Златан Ибрагимович дебютировал в MLS в дерби с «Лос-Анджелесом». Шведский нападающий вышел на замену на 71-й минуте, когда его команда уступала со счетом 1:3. Выход Златана на поле принес «Гэлакси» победу: сперва на 77-й минуте он сделал счет равным — 3:3, а в добавленное ко второму тайму время забил победный гол — 4:3.
Готовый сценарий для кино.
https://twitter.com/fcbxsam/status/1682583702885347328?s=46
Рифмуешь на глаголы небось.