Месси о дебюте за «Интер Майами»: «Было важно удачно стартовать. К счастью, получилось»

Теги МЛС Лионель Месси Сборная Аргентины по футболу Крус Асуль Интер Майами Футбол

Лионель Месси высказался после дебютной игры за «Интер Майами».

Аргентинец вышел на замену на 54-й минуте матча Leagues Cup с «Крус Асуль» (2:1) и забил победный гол на 94-й ударом со штрафного.

«Мы хотели начать с победы для наших болельщиков. Было важно удачно стартовать.

У меня был последний шанс попытаться забить, и, к счастью, у меня получилось», – сказап Месси.

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23 комментария

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Отец Абду
Месси остановил проклятие Дрейка и Кардашьяна и ещё он последний игрок забивший со штрафного за Барсу, ПСЖ, Аргентину и Интер Майами:)
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+34
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Robert Oganyan
Ответ Отец Абду
Месси остановил проклятие Дрейка и Кардашьяна и ещё он последний игрок забивший со штрафного за Барсу, ПСЖ, Аргентину и Интер Майами:)
За 30 минут в Маями больше голов со штрафных, чем Барса забила за 2 года без него
+33
-2
+31
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Алекс Ну
Просто лучший! Не убавить, не прибавить
+21
-3
+18
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Давай Так
Ответ Алекс Ну
Просто лучший! Не убавить, не прибавить
Бывало и получше.
1 апреля 2018 года Златан Ибрагимович дебютировал в MLS в дерби с «Лос-Анджелесом». Шведский нападающий вышел на замену на 71-й минуте, когда его команда уступала со счетом 1:3. Выход Златана на поле принес «Гэлакси» победу: сперва на 77-й минуте он сделал счет равным — 3:3, а в добавленное ко второму тайму время забил победный гол — 4:3.
+22
-5
+17
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Oz80
Лео красавчик,дебют достойный оскара😍😍😍
+18
-2
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Илья Мурашов
Дебютный гол Месси за Майами - гол со штрафного на 94-й минуте. Дебютный гол Роналду за Аль-Наср - гол с пенальти на 93-й минуте. Как говорится, кто как может.
+12
0
+12
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VERBLYUD
700-й гол в карьере без пенальти! 700-я победа в карьере!
+9
-3
+6
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Blaumerc
Великий дебют Месси в США! Забил победный гол со штрафного на последних секундах!
Готовый сценарий для кино.
+6
0
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Радость Ди Мария
Ответ Red_Marlboro_
Не зря посмотрел матч,Лео не разочаровал,как всегда одна радость от его игры) И Буся тоже хорошо смотрелся,ждём Альбу в Майами
Много кого ещё стоит подождать. Боевая команда быстро не делается. Месси не всегда затащит. Нужна системность.
+5
0
+5
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Andry 72
Отличный дебют,победный со штрафного,да и на флажке,лучший игрок современности ,Браво ,Лео ,наслаждайся игрой и радуй своих поклонников 👏👏👏
+4
0
+4
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FC.Barcelona
Самое смешное из этого, реакция на гол)

https://twitter.com/fcbxsam/status/1682583702885347328?s=46
+4
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MrWillSee
Ответ Oz80
Лео красавчик,дебют достойный оскара😍😍😍
Оскар же в Китае вроде доигрывает, почему такое сравнение?
+4
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Red_Marlboro_
Не зря посмотрел матч,Лео не разочаровал,как всегда одна радость от его игры) И Буся тоже хорошо смотрелся,ждём Альбу в Майами
+5
-2
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Даниил Гутин
10й и 30й номер Лео -- 2 разных человека)
+2
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С дивана виднее
Успехов тебе в этом клубе, Лео. В том, что ты добавишь команде эффективности и красоты игры, сомнений нет. Впереди ещё два года игры, остаётся просто ценить тот футбол, который ты даришь болельщику.
+3
-1
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Кино Музыка
Вот и влияние на результат.
+2
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Игорь Климов
Отличный дебют Лео Месси за Интер Майами получился, респект!
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Dark_Darkin
Какой он всё-таки ВЕЛИКИЙ!!!
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corazón blanco
Пожалуй лучше и не дебютируешь. Еще так шикарно попал, в самую девять. Что тут сказать - великий.
+2
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Давай Так
Ответ Радость Ди Мария
И что? Сам Златан признал, что Месси - лучший. А уж у Златана суперэго ещё то. Кстати, Златан сколько штрафных забил за свою крутую и долгую карьеру?
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Давай Так
Ответ Радость Ди Мария
Да, я болен. Признаю. Поэзией с 16 лет. А чем ты болен? Статистикой? Сразу дебют уважаемого Златана поднял. Это нелепо и не к месту. Не находишь? Вместо конкретного анализа этого качественного гола. И если бы ты обратил внимание - точка была ужасная для вратаря - Лео мог бить в любой гол. Поэтому вратарь и не знал, где правильней расположиться. Это по матчасти. Но тебе походу такие мелочи не интересны. Так сколько Златан забил со штрафных, если уж про статистику?
Ты? Поэзией? Не смеши!
Рифмуешь на глаголы небось.
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