Месси о дебюте за «Интер Майами»: «Было важно удачно стартовать. К счастью, получилось»

Лионель Месси высказался после дебютной игры за «Интер Майами».

Аргентинец вышел на замену на 54-й минуте матча Leagues Cup с « » (2:1) и забил победный гол на 94-й ударом со штрафного.

«Мы хотели начать с победы для наших болельщиков. Было важно удачно стартовать.

У меня был последний шанс попытаться забить, и, к счастью, у меня получилось», – сказап .