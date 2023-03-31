One Game не примут участия в первом сезоне Казахстанской МФЛ. Клуб отстранен от всех мероприятий, организуемых SD Family

Теги SD Family Медиафутбол

One Game отстранили от всех мероприятий, где организатором является SD Family.

Всем понятно, что SD Family ассоциируется с медиафутболом в Казахстане. Все, оказывается, думали и думают до сих пор, что организаторами [медиафутбольного турнира, который был отменен] являемся мы. И я в том числе. 

Сейчас все звонят, узнают в чем дело, просят меня разобраться и помочь в некоторых вопросах. Я уже позвонил и сообщил об этом организаторам. 

Конечно, это ситуация очень сильно в репутационном плане ударила по медиафутболу Казахстана. Надеюсь, организаторы красивой выйдут из этой ситуации. 

Мы приняли решение, что во всех наших проектах, где мы будем что-либо делать One Game не будет принимать участия», – заявил руководитель SD Family.

Позже в телеграм-канале SD Family появилось официальное заявление о том, что One Game не примут участие в Первом сезоне Казахстанской МФЛ

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий