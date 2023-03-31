One Game не примут участия в первом сезоне Казахстанской МФЛ. Клуб отстранен от всех мероприятий, организуемых SD Family

One Game отстранили от всех мероприятий, где организатором является SD Family.

Всем понятно, что SD Family ассоциируется с медиафутболом в Казахстане. Все, оказывается, думали и думают до сих пор, что организаторами [медиафутбольного турнира, который был отменен] являемся мы. И я в том числе.

Сейчас все звонят, узнают в чем дело, просят меня разобраться и помочь в некоторых вопросах. Я уже позвонил и сообщил об этом организаторам.

Конечно, это ситуация очень сильно в репутационном плане ударила по медиафутболу Казахстана. Надеюсь, организаторы красивой выйдут из этой ситуации.

Мы приняли решение, что во всех наших проектах, где мы будем что-либо делать One Game не будет принимать участия», – заявил руководитель SD Family.

Позже в телеграм-канале SD Family появилось официальное заявление о том, что One Game не примут участие в Первом сезоне Казахстанской МФЛ