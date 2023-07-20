Ловчев об отставке Черчесова: «Ференцварош» упустил шанс на огромные деньги в Лиге чемпионов. Будет востребованность в России»

Евгений Ловчев высказался об отставке Станислава Черчесова с поста тренера «Ференцвароша».

Венгерский клуб вылетел из квалификации чемпионов от фарерского «КИ Клаксвик» (0:0, 0:3).

«Уволили-то понятно почему — резкое отношение к поражению от фарерского клуба, да еще со счетом 0:3. Просто катастрофа для великого клуба.

Я смотрел первый матч, который закончился вничью 0:0. И, честно говоря, там ничем «Ференцварош» не был сильнее соперника, уже тогда были некие опасения. Это игра навылет, все может случиться. Залетит «дурак» какой — и попробуй, отыграйся.

Так все и получилось. Венгры наделали ошибок, причем каких-то диких. То, что сделал вратарь, – какая-то дичь.

Но вообще из того, что я смотрю по отборам в еврокубках, – это не единичный такой случай. То, что удается посмотреть по хайлайтам, по матчам — карлики на первых стадиях квалификации, когда более сильная команда чуть недооценивает – сразу получает. Надо было быть начеку, тем более после 0:0 в гостях. Венгры были обязаны обыгрывать команду с Фарерских островов. Конечно, фарерцам повезло — дурацкий пенальти, потом в конце первого тайма ошибка вратаря…

На мой взгляд, что-то в команде там сломалось. Великолепное начало у , а сейчас вот такой конфуз. Такой, каким был « » в этих играх — это плохо. Наверное, решение об увольнении логично. 0:3 от Фарер — катастрофа. По итогам двух матчей никакого превосходства у венгров не было.

Думаю, решение обусловлено еще и тем, что «Ференцварош» упустил шанс на огромные деньги в Лиге чемпионов. Могу ошибаться, но ведь когда зашел разговор о том, что Черчесовым интересуются в России (говорили о «Динамо»), одним из факторов того, что он в итоге остался, было то, что тренеру купили игроков, выполнили его условия. И, видимо, клуб очень сильно разочарован результатом.

Что дальше будет у Стаса? Есть хорошее резюме в Европе — чемпион Польши, Венгрии. Но, уверен, будет востребованность и в России. Как только будут освобождаться места в , его фамилия точно будет в числе кандидатов», – написал экс-игрок «Спартака».