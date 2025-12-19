  • Спортс
  • Медиафутбол
  • Новости
  • «Медиафутбол на сегодня – это не футбол, а пусть и ветшающая, но все равно платформа для развития личности». Егоров об индустрии
0

«Медиафутбол на сегодня – это не футбол, а пусть и ветшающая, но все равно платформа для развития личности». Егоров об индустрии

Дмитрий Егоров: медиафутбол – это не футбол, а платформа для развития личности.

Президент «БроукБойз» Дмитрий Егоров высказался о медиафутболе и WINLINE Медиалиге.

«Медиафутбол на сегодня – это не футбол. Люди, которые отвечали именно за спортивную составляющую, не смогли обеспечить лифт, к нашему общему сожалению. Нет также и контуров взаимодействия, все пунктирные линии вели к пропасти и предательству со стороны так называемых профессиональных структур из представителей клубов, агентов и других сомнительных дельцов.

Медиафутбол сегодня – это пусть и ветшающая, но все равно платформа для развития личности. Кто-то, чуть подпитавшись атмосферой медиафутбола, находит себя на телевидении, как Паша Яковлев. Кто-то ищет себя в создании юмористического, артхаусного контента, как Макей и Кент. Кто-то любит работать с детишками, как Сух. Кто-то очень въедливый профик, как Майер. Гриня и Мингаз – это пока не признанные, но артисты мира беттинга.

Все они должны использовать медиафутбольный клуб не как футбол в прямом смысле – потому что футбол в прямом смысле надо использовать в проффутболе – а как платформу для жизни после проффутбола или вне проффутбола.

В общем, в последние 2 месяца я сделал все, что мог, чтобы объяснить необходимость существования проекта в том числе и команде. Сохраняя клуб, я мыслил и о сохранении Медиалиги. Потому что, при всем уважении, несмотря на угрозы кика, без «Броуков» это все уже не то. Теперь дело за проектом Кингс Лиги, за созданием резкой и здравой среды в формате 11 на 11. Потенциал, кто бы что ни говорил, у среды огромный», – написал президент «БроукБойз».

Ранее стало известно, что президент «Броуков» Дмитрий Егоров один из создателей российского аналога Кингс Лиги Жерара Пике – Напике. 

Предполагается, что Напике запустится в начале 2026 года.

В России будет такая же медиалига, как у Пике! Лого ей нарисовала студия Лебедева

Опубликовал: Алексей Касаткин
Источник: телеграм-канал Дмитрия Егорова
logo«Гриня» Григорий Коробов
logoWinline Медиалига
logoБроукБойз
logoДмитрий Егоров
logoПавел Яковлев
logoИлья Давыдов
Максим Сухомлинов
logo«Мэджик» Максим Майрович
Артем Мингазов
logo«Кент» Владимир Лобкарев
logoЕвгений Макеев
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости Медиафутбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Егоров и Осипов – основные создатели лиги Напике. Это российский аналог Кингс Лиги Пике
сегодня, 12:24
«У Германа и мыслей таких не было». Маврин осудил решение «Броуков» не платить игрокам за период в сборной
15 декабря, 19:45
Новые налоги для букмекеров уже бьют по Медиалиге: «Амкал» сокращает зарплаты, клуб Гатагова закрылся
13 декабря, 04:17
Главные новости
Роналдо: «Кингс Лига гораздо интереснее традиционного футбола»
59 минут назад
Блогер Вилсаком попросил Путина подписаться на его канал в Max: «Понимаю, что вы и так разбираетесь в этом вопросе»
сегодня, 13:49
Егоров и Осипов – основные создатели лиги Напике. Это российский аналог Кингс Лиги Пике
сегодня, 12:24
Азамат Мусагалиев: «Развитию медиафутбола мешает приставка медиа. Мы не играем в футбол, как футболисты, и медиа, как его называют, вообще не медиа»
сегодня, 10:53
Креативный директор «Союза» Сапронов: «Если не попадем в МФЛ-7, то будем делать турниры между университетами, выставочные матчи, Кузнецов будет рассказывать о своей карьере»
сегодня, 08:58
Азамат Мусагалиев: «Называть «Десятку» денежным мешком – это бред. Мы тратим не больше «Амкала» и 2D»
вчера, 19:23
Панель CAS отказалась приостановить отстранение Писарского
вчера, 18:23
Креативный директор «Союза» Сапронов: «У нас патриотическая и государственная история. Наши партнеры хотят продвигать здоровый образ жизни»
вчера, 17:42
«В Бразилии уже хотят делать презервативы и вклады в банке с фамилией Сафонов как знак надежности». Спиряков о сэйвах вратаря «ПСЖ»
вчера, 16:40
Кузнецов не будет тренировать свою медиакоманду «Союз». Главные тренеры – Осколков и бывший администратор 2Drots Татаркин
вчера, 15:23
Ко всем новостям
Последние новости
Владелец «СиндЕката» Семенов: «Мы уже более узнаваемые, чем «Урал»
вчера, 13:58
«В чемпионате уровень второй Бундеслиги, некоторые толстые. Так им еще и паузу дают, лол». Президент «БроукБойз» об отпуске в РПЛ
17 декабря, 16:18Фото
Алексей Гасилин: «Чемпион Европы и победитель Лиги чемпионов может сыграть за «Банку» в следующем году»
17 декабря, 11:02
Азамат Мусагалиев: «Для ФК «10» игра в Кубке России – приоритетная задача. Хотим пройти как можно дальше»
14 декабря, 12:52
«Балтика», «Норникель», «Одноклассники» и букмекер. Кузнецов назвал потенциальных спонсоров своей медиафутбольной команды «Союз»
12 декабря, 14:02
«Березуцкий на меня рассчитывает. Но разговора об «Урале» не было». Тренер 2Drots Смирнов о возможном уходе из медиафутбола
8 декабря, 11:15
Матч сборных ФНЛ и Медиалиги обошелся в 15-20 млн рублей. Игра прошла в Сухуме
7 декабря, 19:15
«Неправильно сравнивать Медиалигу с ФНЛ. Мы им должны минимум по 4-5 забивать каждый раз». Гаглоев о сборной МФЛ
5 декабря, 18:16
Багаев о сборной Медиалиги: «Научились пасоваться. Эта сборная намного сильнее прошлой»
5 декабря, 16:49
Капитан «Алании» Багаев готов провести бой с медиафутболистом Назаром
5 декабря, 15:36