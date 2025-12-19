«Медиафутбол на сегодня – это не футбол, а пусть и ветшающая, но все равно платформа для развития личности». Егоров об индустрии

Дмитрий Егоров: медиафутбол – это не футбол, а платформа для развития личности.

Президент «БроукБойз» Дмитрий Егоров высказался о медиафутболе и WINLINE Медиалиге .

«Медиафутбол на сегодня – это не футбол. Люди, которые отвечали именно за спортивную составляющую, не смогли обеспечить лифт, к нашему общему сожалению. Нет также и контуров взаимодействия, все пунктирные линии вели к пропасти и предательству со стороны так называемых профессиональных структур из представителей клубов, агентов и других сомнительных дельцов.

Медиафутбол сегодня – это пусть и ветшающая, но все равно платформа для развития личности. Кто-то, чуть подпитавшись атмосферой медиафутбола, находит себя на телевидении, как Паша Яковлев. Кто-то ищет себя в создании юмористического, артхаусного контента, как Макей и Кент. Кто-то любит работать с детишками, как Сух. Кто-то очень въедливый профик, как Майер. Гриня и Мингаз – это пока не признанные, но артисты мира беттинга.

Все они должны использовать медиафутбольный клуб не как футбол в прямом смысле – потому что футбол в прямом смысле надо использовать в проффутболе – а как платформу для жизни после проффутбола или вне проффутбола.

В общем, в последние 2 месяца я сделал все, что мог, чтобы объяснить необходимость существования проекта в том числе и команде. Сохраняя клуб, я мыслил и о сохранении Медиалиги. Потому что, при всем уважении, несмотря на угрозы кика, без «Броуков» это все уже не то. Теперь дело за проектом Кингс Лиги, за созданием резкой и здравой среды в формате 11 на 11. Потенциал, кто бы что ни говорил, у среды огромный», – написал президент «БроукБойз ».

Ранее стало известно, что президент «Броуков» Дмитрий Егоров один из создателей российского аналога Кингс Лиги Жерара Пике – Напике.

Предполагается, что Напике запустится в начале 2026 года.

