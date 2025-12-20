2

Дмитрий Егоров: «Дзюба больше заслуживает титула лучшего бомбардира сборной России, чем Кержаков»

Дмитрий Егоров: Дзюба больше заслуживает титула лучшего бомбардира сборной.

Президент «БроукБойз» Дмитрий Егоров считает, что Артем Дзюба больше заслуживает титула лучшего бомбардира сборной России, чем Александр Кержаков.

По информации Ивана Карпова, ФИФА подтвердила, что Кержаков забил Германии, а не Аршавин в товарищеском матче в 2005 году (2:2). Если исходить из решения ФИФА, то Дзюба больше не единоличный рекордсмен по голам за сборную. У него и Кержакова по 31 мячу за национальную команду.

«Дзюба больше заслуживает титула лучшего бомбардира сборной России, если честно.

Он сыграл на 40 матчей меньше, забил три мяча на ЧМ против одного гола у Кержа на ЧМ-2014, отличился на Евро, мог давно забить больше, но сидел из-за Валеры [Карпина].

Теперь, думаю, с «Матч ТВ» общаться не будет. Но он и так не общается. Нагучев крыску прокинул», – заявил президент «БроукБойз».

Опубликовал: Алексей Касаткин
Источник: телеграм-канал Дмитрия Егорова
