Кержаков о приглашении сыграть за «Броуков»: «Могу рассмотреть только один клуб для подготовки к матчам сборной – «Акрон»

Александр Кержаков ответил на приглашение Дмитрия Егорова сыграть за «БроукБойз».

«Спасибо за приглашение, но вынужден отказаться, так как в сложившейся ситуации могу рассмотреть только один клуб для подготовки к матчам сборной – «Акрон», – написал Кержаков.

По информации Ивана Карпова , ФИФА подтвердила , что Кержаков забил Германии, а не Аршавин в товарищеском матче в 2005 году (2:2). Если исходить из решения ФИФА, то Дзюба больше не единоличный рекордсмен по голам за сборную. У него и Кержакова по 31 мячу за национальную команду.