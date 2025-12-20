Кержаков о приглашении сыграть за «Броуков»: «Могу рассмотреть только один клуб для подготовки к матчам сборной – «Акрон»
Александр Кержаков ответил на приглашение Дмитрия Егорова сыграть за «БроукБойз».
«Спасибо за приглашение, но вынужден отказаться, так как в сложившейся ситуации могу рассмотреть только один клуб для подготовки к матчам сборной – «Акрон», – написал Кержаков.
По информации Ивана Карпова, ФИФА подтвердила, что Кержаков забил Германии, а не Аршавин в товарищеском матче в 2005 году (2:2). Если исходить из решения ФИФА, то Дзюба больше не единоличный рекордсмен по голам за сборную. У него и Кержакова по 31 мячу за национальную команду.
Опубликовал: Алексей Касаткин
Источник: телеграм-канал Александра Кержакова
