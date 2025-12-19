  • Спортс
«Человек из администрации президента подошел к Осипову и показал мое фото: «Ликвидировать». Крап об отстранении в Медиалиге

Крап: человек из администрации подошел к Осипову и сказал: «Его ликвидировать».

Экс-нападающий 2Drots Даниил Крапивников высказался о своем отстранении в WINLINE Медиалиге.

Ранее президент МФЛ Николай Осипов сообщил, что Крапу запрещено участвовать не только в матчах лиги, но и в телевизионных проектах.

«Дали указ сверху из администрации президента. Чувак оттуда подошел к Коле [Осипову], показал мою фотку и сказал: «Его ликвидировать». 

Коля сказал, что он за меня головой отвечает, но ему отказали. Причины не называют. Ничего не решается. В Кингс Лиге (речь о российском аналоге Напике – Спортс’‘), похоже, тоже не сыграю.

Я вышел на десятерых самых жестких людей, а они не знают, за что со мной так. Кому я мог перейти дорогу, если я, ##### [блин], два года сижу дома», – заявил Крап.

22-летний форвард не играет в турнирах Медиалиги с лета этого года.

В России будет такая же медиалига, как у Пике! Лого ей нарисовала студия Лебедева

Опубликовал: Алексей Касаткин
Источник: ютуб-канал FC ViBE
