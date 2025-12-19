  • Спортс
  • Мура предъявил претензии «БроукБойз» по поводу кика из клуба. Егоров ответил, что оставили тех, кто дольше в клубе
0

Мура предъявил претензии «БроукБойз» по поводу кика из клуба. Егоров ответил, что оставили тех, кто дольше в клубе

Мура предъявил претензии «БроукБойз» по поводу кика из клуба.

Экс-защитник «БроукБойз» Святослав Мурадов высказался о своем уходе из команды, на что ответил президент клуба Дмитрий Егоров.

Мура: «К сожалению, у людей в Медиалиге, в частности у президентов, нет такого понятия, как честность. Для себя я точно знаю, почему меня нет в «Броуках», но услышал совсем другое. Будьте честны везде, со всеми»

Дмитрий Егоров: «Искренне не понимаю, о чем пишет Мура. Я ему как раз прямо и сказал, и написал: у нас сейчас мало слотов, и мы делаем выбор в пользу тех, кто дольше в клубе, как бы кто ни играл последний год. 

И также честно сказали, что выплатим средства за рождение ребенка. Также в ситуации, когда Мурину машину втащили, также мы, как я понимаю, покрыли расходы.

Сейчас он что-то говорит про честность, просто странно. Если уж мыслить такими категориями, тогда может уже реально в этом медиафутболе уйти от честности?»

Напомним, что Мура ушел из «БроукБойз» в ноябре этого года. 26-летний игрок отыграл за клуб два турнира: WINLINE МФЛ-6 и Кубок Лиги. В общей сложности он провел 16 матчей.

Опубликовал: Алексей Касаткин
Источник: телеграм-канал Дмитрия Егорова
