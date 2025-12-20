Экс-форвард «Ромы» и «Амкала» Гооге устроился в кофейню. За две недели его повысили до управляющего

0

Экс-форвард «Ромы» и «Амкала» Антон Гооге устроился в кофейню.

Нападающий медиафутбольного клуба «Титан» Антон Гооге устроился на работу в кофейню владельца клуба.

«Футбола нет!? Начало октября, вылет из Кубка Лиги. «Титан» без зарплаты и тренировок. Что делать, чем занять себя и на что жить?

2025 год в плане футбола у меня вышел крайне пустым. Минимальное количество игр, тяжелые условия и полгода без зарплаты. С октября «Титан» в отпуске, спасали съемки, но и они были непостоянными. Так что в какой-то момент остро встал вопрос: «А на что жить?»

Тут-то и возникает предложение от Саши Титановича (президент команды «Титан» Александр Зуев – Спортс’’) окунуться в мир кофе. А конкретнее – выйти к нему в кофейню «Кофе твой друг» на Новослободской.

1 декабря прихожу на стажировку, буквально через пару дней я уже работаю полноценно и даже полностью отрабатываю смену в одиночку! Уже успел провести детский день рождения, выдержать обеденные потоки гостей в будни, завести постоянных клиентов.

Помимо напитков, оформляю заказы на продукцию и расходники. Самое главное – с момента выхода не было ни одного недовольного клиента. Общая выручка планомерно растет от недели к неделе! Работаю в будни полный день с 8 до 22.

15 декабря мне сообщают, что с нового года я повышен до управляющего заведения, лол.

Большое спасибо друзьям из медиафутбола. Все поддерживают, приезжают и хвалят мои напитки и продукцию. Николай Осипов тоже заезжал на днях, вот и думайте. Футбол обязательно вернется, а сейчас мы феерим в кофейне!» – написал Гооге.

Антон ранее выступал за «Родину Медиа», «Амкал» и «Рому» в WINLINE Медиалиге. В 2024 году форвард стал лучшим бомбардиром Кубка Надежды, забив 8 мячей.

В профессиональной карьере нападающий успел поиграть в третьей лиге Дании, «Амкаре-2», «Ладе» Димитровград и пермской «Звезде». Его отец, Павел Гооге, – председатель «Союза тренеров по баскетболу».

Ранее другой футболист Медиалиги Дехтер рассказал, что устроился слесарем на завод в Новой Игирме в Сибири.

Опубликовал: Алексей Касаткин
Источник: телеграм-канал Антона Гооге
