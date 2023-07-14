«Рубин-2» Карадениза подписал игрока из Медиалиги Авдаляна. Он забивал пенальти с сальто Абаеву
«Рубин-2» подписал контракт с футболистом из Winline Медиалиги.
Новичком казанской команды стал нападающий Норик Авдалян. Сегодня он объявил о подписании контракта с клубом.
В третьем сезоне МФЛ 27-летний форвард выступал за Fight Nights, а второй сезон провел в составе медийной команды «Рубина».
В октябре 2022 года в матче с GOATS он забил вратарю Илье Абаеву гол с пенальти, исполнив во время удара сальто.
Впервые подобный трюк он сделал в 2018 году в игре студентов в составе команды Казанского национального исследовательского технического университета.
Главным тренером «Рубина-2» является Гекдениз Карадениз. Он возглавил команду на прошлой неделе.
«Рубин-2» будет выступать в группе 4 дивизиона «Б» Второй лиги.
Пенальти с сальто – шоу-номер из Медиалиги! Его автор попадал в 433 и Sports Illustrated
3 комментария