«Рубин-2» Карадениза подписал игрока из Медиалиги Авдаляна. Он забивал пенальти с сальто Абаеву

Теги Рубин трансферы Вторая лига Рубин-2 Гекдениз Карадениз Winline Медиалига Fight Nights Норик Авдалян трансферы Медиафутбол

«Рубин-2» подписал контракт с футболистом из Winline Медиалиги.

Новичком казанской команды стал нападающий Норик Авдалян. Сегодня он объявил о подписании контракта с клубом.

В третьем сезоне МФЛ 27-летний форвард выступал за Fight Nights, а второй сезон провел в составе медийной команды «Рубина».

В октябре 2022 года в матче с GOATS он забил вратарю Илье Абаеву гол с пенальти, исполнив во время удара сальто.

Впервые подобный трюк он сделал в 2018 году в игре студентов в составе команды Казанского национального исследовательского технического университета.

Главным тренером «Рубина-2» является Гекдениз Карадениз. Он возглавил команду на прошлой неделе.

«Рубин-2» будет выступать в группе 4 дивизиона «Б» Второй лиги.

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3 комментария

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BURNA21
ну пенальти топ по медиа футбольному, но с другой стороны , кто ему даст так исполнить в проф футболе?
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Roman Araslanov
Открыт новый персонаж: Рубин-2 Карадениза
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Лёха Жданчик
Эмилиано Мартинез за такой пеналь лицо бы начистил бьющему))
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