«Рубин-2» Карадениза подписал игрока из Медиалиги Авдаляна. Он забивал пенальти с сальто Абаеву

«Рубин-2» подписал контракт с футболистом из Winline Медиалиги.

Новичком казанской команды стал нападающий . Сегодня он объявил о подписании контракта с клубом.

В третьем сезоне МФЛ 27-летний форвард выступал за , а второй сезон провел в составе медийной команды « ».

В октябре 2022 года в матче с он забил вратарю гол с пенальти, исполнив во время удара сальто.

Впервые подобный трюк он сделал в 2018 году в игре студентов в составе команды Казанского национального исследовательского технического университета.

Главным тренером «Рубина-2» является . Он возглавил команду на прошлой неделе.

« » будет выступать в группе 4 дивизиона «Б» Второй лиги.

Пенальти с сальто – шоу-номер из Медиалиги! Его автор попадал в 433 и Sports Illustrated