Дмитрий Егоров прокомментировал трансфер Марио Фернандеса в «Зенит».

Питерский клуб официально объявил о трансфере защитника, с 2012 года выступавшего за ЦСКА. Позже Фернандес заявил, что ЦСКА не захотел платить сумму, которую запрашивал «Интернасьонал», за который бразилец выступал на правах аренды. Также он сказал: «У ЦСКА были все возможности вернуть меня, но он не захотел, предлагал мне оплатить часть отступных «Интернасьоналу» из своего кармана».

« – главный презерватив русского футбола.

1. Человек говорит, что завершает карьеру и просит отпустить его домой в Бразилию. ЦСКА идет навстречу, контракт разорван.

2. У Фернандеса к тому моменту остается два года контракта. Учитывая цену на трансфермаркте (8 миллионов), ЦСКА добровольно отказывается минимум от 5 миллионов в случае продажи.

3. В Бразилии у Фернандеса внезапно возникает желание вновь поиграть в футбол. И, как вы понимаете, в « » он попадает не просто бесплатно, но и с личной выгодой от бонуса при подписании свободного агента.

4. Когда же он оказывается не нужен этому «Интернасьоналу», то от ЦСКА, желающего вернуть Марио, требуют выплатить отступные. Парадокс: бразилы и гражданин России Фернандес, воспользовавшись геополитической трагедией, не просто кинули ЦСКА на 5 миллионов евро, но и попросили докинуть им еще.

5. Но полубразильскому россиянину этого было мало, и он высосал предложение от «Зенита» на большие деньги. Причем, кинул и этих, потому что явился явно заплывшим жирком и, видимо, пьющим.

По всем параметрам: использованный презерватив. Успеха он точно не принесет, а « » чемпионом точно не будет», – написал президент медиафутбольного клуба « ».