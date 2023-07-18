Егоров о Фернандесе: «Главный презерватив русского футбола. Успеха он не принесет, а «Зенит» чемпионом точно не будет»
Дмитрий Егоров прокомментировал трансфер Марио Фернандеса в «Зенит».
Питерский клуб официально объявил о трансфере защитника, с 2012 года выступавшего за ЦСКА. Позже Фернандес заявил, что ЦСКА не захотел платить сумму, которую запрашивал «Интернасьонал», за который бразилец выступал на правах аренды. Также он сказал: «У ЦСКА были все возможности вернуть меня, но он не захотел, предлагал мне оплатить часть отступных «Интернасьоналу» из своего кармана».
«Марио Фернандес – главный презерватив русского футбола.
1. Человек говорит, что завершает карьеру и просит отпустить его домой в Бразилию. ЦСКА идет навстречу, контракт разорван.
2. У Фернандеса к тому моменту остается два года контракта. Учитывая цену на трансфермаркте (8 миллионов), ЦСКА добровольно отказывается минимум от 5 миллионов в случае продажи.
3. В Бразилии у Фернандеса внезапно возникает желание вновь поиграть в футбол. И, как вы понимаете, в «Интернасьонал» он попадает не просто бесплатно, но и с личной выгодой от бонуса при подписании свободного агента.
4. Когда же он оказывается не нужен этому «Интернасьоналу», то от ЦСКА, желающего вернуть Марио, требуют выплатить отступные. Парадокс: бразилы и гражданин России Фернандес, воспользовавшись геополитической трагедией, не просто кинули ЦСКА на 5 миллионов евро, но и попросили докинуть им еще.
5. Но полубразильскому россиянину этого было мало, и он высосал предложение от «Зенита» на большие деньги. Причем, кинул и этих, потому что явился явно заплывшим жирком и, видимо, пьющим.
По всем параметрам: использованный презерватив. Успеха он точно не принесет, а «Зенит» чемпионом точно не будет», – написал президент медиафутбольного клуба «БроукБойз».
Прям спец по презервативам!
Начало второго - "у него ещё два года по контракту"
У человека с логикой проблемы)...
Жаль, что я не знаю, кто такой Дмитрий Егоров.
Во-первых, отвести внимание от фиаско менеджмента ЦСКА, которые сначала бесплатно отпустили игрока, а потом из-за копеек пошли на принцип и обнулили 10 летнюю историю сотрудничества с Марио. Марио сделал для себя вывод, что нынешнее руководство ЦСКА оценивает его (ветерана) с 10 летним стажем дешевле 300 тысяч комиссионных.
Во-вторых, давление оказывается непосредственно на Марио, потому как есть у отдельных господ опасения, что он реально может усилить Зенит. Имеет место попытка загнать игрока в эмоциональную яму, через массовую атаку в медиа, что как бы по замыслу должно нивелировать его потенциальную полезность для Зенита.
ЦСКА отнесся с уважением к желанию Марио уехать в Бразилию без отработки контракта до конца, потому что он "устал от футбола" - это "фиаско менеджмента ЦСКА".
Договоренность ЦСКА и Марио о том, что если произойдет возвращение, то только в ЦСКА - это "фиаско менеджмента ЦСКА".
Марио захотел играть в Бразилии и подписал контракт с клубом, даже не прочитав и изучив о наличии пункта о выкупа в случае ухода и не проконсультировавшись с юристами ЦСКА - это "фиаско менеджмента".
ЦСКА все таки договорился с Интернасьоналом о сумме выкупа, но потом Марио с агентом вышли из переговоров из-за "контракта с другим клубом"- это "фиаско менеджмента ЦСКА".
А Марио весь белый и пушистый )
Спорт-журналист (прости Господи!) с чемпионат.ру))