Егоров о Фернандесе: «Главный презерватив русского футбола. Успеха он не принесет, а «Зенит» чемпионом точно не будет»

Теги ЦСКА Зенит Интернасьонал высшая лига Бразилия премьер-лига Россия Марио Фернандес Дмитрий Егоров Winline Медиалига БроукБойз Медиафутбол

Дмитрий Егоров прокомментировал трансфер Марио Фернандеса в «Зенит».

Питерский клуб официально объявил о трансфере защитника, с 2012 года выступавшего за ЦСКА. Позже Фернандес заявил, что ЦСКА не захотел платить сумму, которую запрашивал «Интернасьонал», за который бразилец выступал на правах аренды. Также он сказал: «У ЦСКА были все возможности вернуть меня, но он не захотел, предлагал мне оплатить часть отступных «Интернасьоналу» из своего кармана».

«Марио Фернандес – главный презерватив русского футбола.

1. Человек говорит, что завершает карьеру и просит отпустить его домой в Бразилию. ЦСКА идет навстречу, контракт разорван.

2. У Фернандеса к тому моменту остается два года контракта. Учитывая цену на трансфермаркте (8 миллионов), ЦСКА добровольно отказывается минимум от 5 миллионов в случае продажи.

3. В Бразилии у Фернандеса внезапно возникает желание вновь поиграть в футбол. И, как вы понимаете, в «Интернасьонал» он попадает не просто бесплатно, но и с личной выгодой от бонуса при подписании свободного агента.

4. Когда же он оказывается не нужен этому «Интернасьоналу», то от ЦСКА, желающего вернуть Марио, требуют выплатить отступные. Парадокс: бразилы и гражданин России Фернандес, воспользовавшись геополитической трагедией, не просто кинули ЦСКА на 5 миллионов евро, но и попросили докинуть им еще.

5. Но полубразильскому россиянину этого было мало, и он высосал предложение от «Зенита» на большие деньги. Причем, кинул и этих, потому что явился явно заплывшим жирком и, видимо, пьющим.

По всем параметрам: использованный презерватив. Успеха он точно не принесет, а «Зенит» чемпионом точно не будет», – написал президент медиафутбольного клуба «БроукБойз».

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62 комментария

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Александр Жердин
Это кто? Мужиков в пабе ещё не опрашивали ? А уборщиц?
+50
-6
+44
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IceBear27
Судя по поведению товарищей из медиалиги на матчах - там целая презервативная фабрика
+37
0
+37
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razoblachitel
спортс, сколько вам платит этот какой то Егоров, что вы его сюда выкладывайте?
+29
-3
+26
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Доктор Верховцев
Ответ IceBear27
Судя по поведению товарищей из медиалиги на матчах - там целая презервативная фабрика
Фабрика по переработке использованных презервативов.
+13
-1
+12
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За наш футбол!
Судя по фотке этого страдальца,он настоящий знаток своего дела..
Прям спец по презервативам!
+9
-1
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IceBear27
Ответ Тайосич
Комментарий удален модератором
Действительно, как это Зенит посмел вести переговоры со свободным агентом?)
+9
-2
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Кирилл.С-Пб
А Егоров, что за гандон?
+7
-1
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Причёска Бэйла
Ответ Тайосич
Комментарий удален модератором
7:1, боль до сих пор осталась?
+6
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Дмитрий9779
Ай,Моська!Знать она сильна...(с)😁
+5
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FNT
Мне особенно нравится вывод "Зенит чемпионом точно не будет". Нет, ну всегда есть вероятность, что так случится. Два основных полузащитники уходят, могут быть игровые проблемы, разлад в коллективе, бла-бла. Но такая уверенность? Ну хаха.
+4
0
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pyritanza
Конец первого пункта - "контракт разорван".
Начало второго - "у него ещё два года по контракту"
У человека с логикой проблемы)...
+5
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Доктор Верховцев
Знатно бабахнуло!
Жаль, что я не знаю, кто такой Дмитрий Егоров.
+6
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Alberville
Для проигрыша чемпионата "Зениту" надо ставить Фернандеса исключительно на позицию голкипера...
+3
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dshabashev@gmail.com
Ответ Александр Жердин
Это кто? Мужиков в пабе ещё не опрашивали ? А уборщиц?
Реально, как желтея газетёнка, не о чем больше писать😂
+4
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0:4 на спотифай камп ноу
За такие слова нужно наказывать по всей строгости уголовного кодекса, я понимаю когда это говорят во дворе
+7
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Smash
Всё по делу, как ни странно. Кроме того, что Зенит не станет чемпионом.
+6
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pyritanza
Ответ razoblachitel
спортс, сколько вам платит этот какой то Егоров, что вы его сюда выкладывайте?
а кто им за бесплатно офис тогда убирать будет?)
+2
0
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Simplicissimus
Вообще-то да. Футбол - это не производство холодильников. Это образ жизни и преданность цветам для миллионов. Уж кому как не бразилу этого не знать.
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munhin
Ответ Александр Жердин
Это кто? Мужиков в пабе ещё не опрашивали ? А уборщиц?
думаю здесь не опрашивали, а просто заслали гонорар с техническим заданием как отвести негатив с руководства цскг - таким предстваителям как Егоров, Карп и прочим контроцептивам от псевдо журналистики ))
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Злодей Спб
Всё медиа давление на Марио оказывается с двумя целями:

Во-первых, отвести внимание от фиаско менеджмента ЦСКА, которые сначала бесплатно отпустили игрока, а потом из-за копеек пошли на принцип и обнулили 10 летнюю историю сотрудничества с Марио. Марио сделал для себя вывод, что нынешнее руководство ЦСКА оценивает его (ветерана) с 10 летним стажем дешевле 300 тысяч комиссионных.

Во-вторых, давление оказывается непосредственно на Марио, потому как есть у отдельных господ опасения, что он реально может усилить Зенит. Имеет место попытка загнать игрока в эмоциональную яму, через массовую атаку в медиа, что как бы по замыслу должно нивелировать его потенциальную полезность для Зенита.
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Кирилл
Ответ Злодей Спб
Всё медиа давление на Марио оказывается с двумя целями: Во-первых, отвести внимание от фиаско менеджмента ЦСКА, которые сначала бесплатно отпустили игрока, а потом из-за копеек пошли на принцип и обнулили 10 летнюю историю сотрудничества с Марио. Марио сделал для себя вывод, что нынешнее руководство ЦСКА оценивает его (ветерана) с 10 летним стажем дешевле 300 тысяч комиссионных. Во-вторых, давление оказывается непосредственно на Марио, потому как есть у отдельных господ опасения, что он реально может усилить Зенит. Имеет место попытка загнать игрока в эмоциональную яму, через массовую атаку в медиа, что как бы по замыслу должно нивелировать его потенциальную полезность для Зенита.
Слова Марио о том, что в России он будет играть только в ЦСКА и нигде больше - это "фиаско менеджмента ЦСКА".
ЦСКА отнесся с уважением к желанию Марио уехать в Бразилию без отработки контракта до конца, потому что он "устал от футбола" - это "фиаско менеджмента ЦСКА".
Договоренность ЦСКА и Марио о том, что если произойдет возвращение, то только в ЦСКА - это "фиаско менеджмента ЦСКА".
Марио захотел играть в Бразилии и подписал контракт с клубом, даже не прочитав и изучив о наличии пункта о выкупа в случае ухода и не проконсультировавшись с юристами ЦСКА - это "фиаско менеджмента".
ЦСКА все таки договорился с Интернасьоналом о сумме выкупа, но потом Марио с агентом вышли из переговоров из-за "контракта с другим клубом"- это "фиаско менеджмента ЦСКА".

А Марио весь белый и пушистый )
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Prise
Провокация и безоответвенность - главное топливо современный «журналистики». Любую дичь ради клика готовы публиковать.
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Светлана Агейкина
Ответ Olga.t
Очень грубо.. Но как точно описана ситуация! Такая горечь на душе от поступков Марио...
Пора переставать грустить 😊. Найдём в себе силы и постараемся всё принять, как есть. Не справился он с трудностями. Когда был в тепле-в светле в клубе казался одним. А как припекло, в кризисной ситуации явил нам свою суть. В трудные времена человек открывается сразу. И мы знаем теперь какой он, слабый. Переживём 😊.
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Анна Балабанова
а кто это?
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faerie dragon
Ответ Александр Жердин
Это кто? Мужиков в пабе ещё не опрашивали ? А уборщиц?
>Это кто?

Спорт-журналист (прости Господи!) с чемпионат.ру))
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