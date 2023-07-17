Марио Фернандес: «ЦСКА не захотел платить ту сумму, на которую рассчитывал «Интернасьонал». На следующее же утро со мной связались представители «Зенита»

Марио Фернандес объяснил, почему не вернулся в ЦСКА.

Сегодня защитник подписал контракт с «Зенитом» по схеме «1+1».

– Марио, приветствуем вас в Петербурге! Что для вас значит переход в «Зенит»?

– Большое спасибо! Для меня это новый вызов. Я счастлив быть здесь, в « », и надеюсь, что помогу команде продолжить ее славную победную историю и завоевать еще множество трофеев.

– Расскажите в деталях, как возникло предложение сине-бело-голубых, долго ли раздумывали, почему решились на этот шаг?

– Оно возникло после моего разговора с ЦСКА, когда армейский клуб не захотел платить ту сумму, которую рассчитывал получить «Интернасьонал».

ЦСКА отказался обсуждать его условия, сказал, что не будет вести переговоры, новость об этом вышла в российской прессе – и на следующее же утро со мной связались представители «Зенита».

И я сразу ответил, что, раз ЦСКА решил не возвращать меня, то я полностью готов принять предложение петербуржцев, – сказал Фернандес.

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