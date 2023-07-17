Марио Фернандес: «ЦСКА не захотел платить ту сумму, на которую рассчитывал «Интернасьонал». На следующее же утро со мной связались представители «Зенита»

Теги ЦСКА Зенит Интернасьонал высшая лига Бразилия премьер-лига Россия Марио Фернандес Футбол

Марио Фернандес объяснил, почему не вернулся в ЦСКА.

Сегодня защитник подписал контракт с «Зенитом» по схеме «1+1».

– Марио, приветствуем вас в Петербурге! Что для вас значит переход в «Зенит»? 

– Большое спасибо! Для меня это новый вызов. Я счастлив быть здесь, в «Зените», и надеюсь, что помогу команде продолжить ее славную победную историю и завоевать еще множество трофеев. 

– Расскажите в деталях, как возникло предложение сине-бело-голубых, долго ли раздумывали, почему решились на этот шаг? 

– Оно возникло после моего разговора с ЦСКА, когда армейский клуб не захотел платить ту сумму, которую рассчитывал получить «Интернасьонал».

ЦСКА отказался обсуждать его условия, сказал, что не будет вести переговоры, новость об этом вышла в российской прессе – и на следующее же утро со мной связались представители «Зенита».

И я сразу ответил, что, раз ЦСКА решил не возвращать меня, то я полностью готов принять предложение петербуржцев, – сказал Фернандес. 

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73 комментария

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леннорыч-абрамович
Играл в Гремио - бухал, как не в себя, и подставлял команду.
Будучи бразильцем, побежал играть за сборную России, хотя вполне мог претендовать на место и в сборной Бразилии.
Ушёл из ЦСКА, подписав джентельменское соглашение, но через полгода умудрился стать игроком Интернасьоналя, будучи воспитанником Гремио.
Перешёл в Зенит, ранее заявляя, что никогда не будет играть за них и любой другой клуб РПЛ, кроме ЦСКА.
Теперь заявляет о том, что ЦСКА не стал выкупать его контракт, хотя ЦСКА и отпускать его изначально не должен был, да и не забывает подлить масла в огонь, упоминая недавний матч за Суперкубок.
Что ещё можно было ожидать от подобного существа. Окунулся спустя 10 лет в свою родную атмосферу и вновь показал своё истинное лицо, которое и интеллектом вовсе не обезображено.
Какое же ничтожество!
К Зениту вопросов нет, лишь убеждение в том, что у них теперь не только победы с привкусом 💩, но и игроки 🐭
+199
-23
+176
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antiginer
Кто нибудь,передайте ему что он каждой следующей фразой закапывает себя все глубже и глубже.
+109
-5
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Кирилл
Пускай Марио для начала договориться со своим агентом, чтобы версии у них были одинаковые )

Агент говорит, что это лично он вышел из переговоров из-за отсутствия уважения к нему.
Другой говорит, что это ЦСКА вышел из переговоров из-за нежелания платить Интернасьоналу, хотя клуб это уже сколько раз опровергал )
+47
-4
+43
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QWertY
«Я встречался с президентом клуба Евгением Ленноровичем Гинером и генеральным директором Романом Юрьевичем Бабаевым, объяснил им все, что было у меня на душе и попросил их разрешить мне провести определенное время с семьей в Бразилии. Я очень благодарен им за то, что они отнеслись с пониманием к моей просьбе и согласились меня отпустить, общаясь со мной, как с сыном» Иударнандес в мае прошлого года.
Какая же он 🐀
+26
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Spartakus1984
И я сразу ответил, что, раз ЦСКА решил не возвращать меня, то я полностью готов принять предложение петербуржцев,(с). Бабаев же сказал,что договрились с Бразильцами.Сам Агент Фернандеса,сказал,что он принципиально послал ЦСКА из-за низких агентских. Вообще звучит странно,ЦСКА не хотел платить за меня сумму,ну правильно не хотели,так как по сути у тебя с ними было 2 года контратка еще и его разорвали,что бы ты отдохнул от футбола а не переходил в итоге к их конкурентам.Укуренный он что ли?Мог скзать,что я обязан ЦСКА и не могу перейти в зенит,доиграть в Бразилии и вернуться бесплатно в ЦСКА.Но побежал за Питерским баблом.А теперь выкручивается.
+26
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+21
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Vlad33
Дурачку не пришло в голову задуматься,а с какого перепуга кони вообще должны что то платить за иуду,которую отпустили в свое время по доброй воле.
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Мосгорсуд
А почему должны ЦСКА за тебя платить? Тебе иуде пошли на все уступки, а ты оказался кем? тьфууу
+14
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леннорыч-абрамович
Ответ Olga.t
Марио абсолютно ведомый человек, зависимый от чужого мнения. Нет в нём собственной жизненной позиции, как перекати-поле... А футболист замечательный, во всяком случае в его лучшие годы в ЦСКА. Будут ли ему уделять столько внимания в Зените, посмотрим..
Очень похоже на задержку в психологическом и интеллектуальном развитии.
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+10
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Caniball
За деньги да))
Алло, Зенит, вы даете 2,5 миллиона евро в год.
Конечно же да.
Никаких Цска не знаю, и вообще не было их!
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БилльХансен
Нельзя не поздравить Зенит с таким приобретением.
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podkop09
Спасибо Марио, настоящие фанаты ЦСКА за тебя! Мы знаем, что ты блестяще говоришь по русски и по праву заслужил играть за сборную, а также понимаем, что ты суперняша и самый порядочный человек на свете. Свет не видывал таких патриотов России и ЦСКА
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Olga.t
Ответ леннорыч-абрамович
Играл в Гремио - бухал, как не в себя, и подставлял команду. Будучи бразильцем, побежал играть за сборную России, хотя вполне мог претендовать на место и в сборной Бразилии. Ушёл из ЦСКА, подписав джентельменское соглашение, но через полгода умудрился стать игроком Интернасьоналя, будучи воспитанником Гремио. Перешёл в Зенит, ранее заявляя, что никогда не будет играть за них и любой другой клуб РПЛ, кроме ЦСКА. Теперь заявляет о том, что ЦСКА не стал выкупать его контракт, хотя ЦСКА и отпускать его изначально не должен был, да и не забывает подлить масла в огонь, упоминая недавний матч за Суперкубок. Что ещё можно было ожидать от подобного существа. Окунулся спустя 10 лет в свою родную атмосферу и вновь показал своё истинное лицо, которое и интеллектом вовсе не обезображено. Какое же ничтожество! К Зениту вопросов нет, лишь убеждение в том, что у них теперь не только победы с привкусом 💩, но и игроки 🐭
Марио абсолютно ведомый человек, зависимый от чужого мнения. Нет в нём собственной жизненной позиции, как перекати-поле...
А футболист замечательный, во всяком случае в его лучшие годы в ЦСКА. Будут ли ему уделять столько внимания в Зените, посмотрим..
+13
-6
+7
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Mr.Bean
Блин, не покидает ощущение, что человека зомбировали

ну правда, кто вообще мог подобного от Мари ожидать
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Slavnov
Ответ antiginer
Кто нибудь,передайте ему что он каждой следующей фразой закапывает себя все глубже и глубже.
Ему то пофиг,отыграет,пару лет,денег заработает и уедет в бразилию,он даже прессу не читает,так как языка не знает и все что тут говорят и пишут,его вообще не касается
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Олег Акимов
Тебя для нас больше нет..
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prorvemss
Какая же проститутка.
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Егор Егор
Он бы еще кредит на пару лямов в банке взял, а потом сказал "ЦСКА не захотел гасить"
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лоцман
Запах денег портит людей. Просыпаются в человеке черты характера, о которых и не подозреваешь. Жадность и хитрость в первую очередь.
+4
-1
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Ajvengo
нормально так.... не ты ли с цска контракт до 2024 заключил, а потом дурачком депрессивным прикинулся и свалил ровно в тот момент, когда в стране жареным запахло? цска еще и отмазал эту крысу, типа затосковал он...
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d_kdc
Марио, а какого лешего за тебя клуб, которому ты бетонные стены целовать обязан пожизненно и который навстречу тебе пошел, вообще должен был платить хоть копейку, особенно если ты свободный агент?
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</c/>
цска не захотел выкупать, а самому выкупить контракт и вернуться в клуб не? лучше сразу бежать в другой при первой возможности...
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Svobodu Mne
Марио, обосраться тебе в зените и зениту с тобой. Главное без травм)
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Алексей Ненахов
Как это ничтожно звучит , 300т евро цена чести Фернандеса
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леннорыч-абрамович
Ответ Кирилл.С-Пб
Ну-ну ))) До чего убого)))
И все же не так убого, как болеть за нынешний Зенит
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nick-basil
Совсем видимо трудно с футболом стало
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