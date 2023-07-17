Марио Фернандес: «ЦСКА не захотел платить ту сумму, на которую рассчитывал «Интернасьонал». На следующее же утро со мной связались представители «Зенита»
Марио Фернандес объяснил, почему не вернулся в ЦСКА.
Сегодня защитник подписал контракт с «Зенитом» по схеме «1+1».
– Марио, приветствуем вас в Петербурге! Что для вас значит переход в «Зенит»?
– Большое спасибо! Для меня это новый вызов. Я счастлив быть здесь, в «Зените», и надеюсь, что помогу команде продолжить ее славную победную историю и завоевать еще множество трофеев.
– Расскажите в деталях, как возникло предложение сине-бело-голубых, долго ли раздумывали, почему решились на этот шаг?
– Оно возникло после моего разговора с ЦСКА, когда армейский клуб не захотел платить ту сумму, которую рассчитывал получить «Интернасьонал».
ЦСКА отказался обсуждать его условия, сказал, что не будет вести переговоры, новость об этом вышла в российской прессе – и на следующее же утро со мной связались представители «Зенита».
И я сразу ответил, что, раз ЦСКА решил не возвращать меня, то я полностью готов принять предложение петербуржцев, – сказал Фернандес.
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Будучи бразильцем, побежал играть за сборную России, хотя вполне мог претендовать на место и в сборной Бразилии.
Ушёл из ЦСКА, подписав джентельменское соглашение, но через полгода умудрился стать игроком Интернасьоналя, будучи воспитанником Гремио.
Перешёл в Зенит, ранее заявляя, что никогда не будет играть за них и любой другой клуб РПЛ, кроме ЦСКА.
Теперь заявляет о том, что ЦСКА не стал выкупать его контракт, хотя ЦСКА и отпускать его изначально не должен был, да и не забывает подлить масла в огонь, упоминая недавний матч за Суперкубок.
Что ещё можно было ожидать от подобного существа. Окунулся спустя 10 лет в свою родную атмосферу и вновь показал своё истинное лицо, которое и интеллектом вовсе не обезображено.
Какое же ничтожество!
К Зениту вопросов нет, лишь убеждение в том, что у них теперь не только победы с привкусом 💩, но и игроки 🐭
Агент говорит, что это лично он вышел из переговоров из-за отсутствия уважения к нему.
Другой говорит, что это ЦСКА вышел из переговоров из-за нежелания платить Интернасьоналу, хотя клуб это уже сколько раз опровергал )
Какая же он 🐀
Алло, Зенит, вы даете 2,5 миллиона евро в год.
Конечно же да.
Никаких Цска не знаю, и вообще не было их!
А футболист замечательный, во всяком случае в его лучшие годы в ЦСКА. Будут ли ему уделять столько внимания в Зените, посмотрим..
ну правда, кто вообще мог подобного от Мари ожидать